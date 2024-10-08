今寒露「鼠接好運」　恐破財生肖曝

▲今日寒露天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「寒露」，民俗專家柯柏成表示，今日生肖屬鼠的要接好運，財運及貴人運都不錯，而屬龍的多有意外破財；此外，可在家中插上香水百合，讓家運增強。

柯柏成在臉書說，今年的寒露在陽曆10月8日凌晨2時59分43秒交節氣，農曆是九月（小）初六，在24節氣中排列17，大約在每年的10月8日至9日交節氣。

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柯柏成指出，寒露二十四節氣之第17個節氣， 也是秋季的第5個節氣，顧名思義，寒露是一個反映氣候變化特徵的節氣，葉上的朝露會結成霜，天氣漸漸轉冷；寒露時節起，白天漸短，夜漸長，露水增多，氣溫更低，熱氣正慢慢退去，寒氣正漸漸襲來，一陣秋風一陣涼，寒露時節起秋霜。

柯柏成提到，民俗上流傳「白露身不露，寒露脚不露」，白露時節避免赤身露體，寒露時節外出就要避免穿涼鞋拖鞋，以免寒氣從足底入侵。

柯柏成寫道，寒露對應的十二消息卦為山地剝，上卦為山，下卦為地，六爻中只有最上面的一個陽爻，下面五個全是陰爻，陰氣襲來，因此可以在家中做個風水調理；這個節氣用透明的花瓶，插上一枝香水百合，花朵數要奇數，放置在家中或客廳的正西方，可以讓家運增強，家中氣氛和諧，避掉小人，通常香水百合可以維持兩周，差不多就這個節氣的時間段。

柯柏成說，農業時代對於寒露有句諺語，「八月寒露兆荒年，九月寒露兆豐年」，意思是寒露交節氣如果是在農曆八月，農家收成就不會太好，如果是在農曆九月交節氣，應該就是個豐收年；今年的寒露交節氣在農曆九月初六，可以預期應該是豐收年。

柯柏成指出，由於節氣的特殊因素，今年寒露時節屬龍的多有意外破財狀況，臨時要修個什東西之類，總有個意料之外的支出；尤其屬龍還在本命年，這個節氣及月份重大的投資都要再三考量，因為財庫破洞在這個節氣月份力量最強大。

柯柏成表示，另外，屬鼠的要接好運，財運及貴人運都不錯，工作事業上會有上級長官的助力，要人助天助之前，自己要先自助，充實自己的知識技能，並且把積極的態度表現出來，順時應勢祝福屬鼠的朋友年前大發。

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