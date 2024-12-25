這縣市發錢了！「1補助」元旦起加碼至3萬　申請資格一次看

▲屏東縣長周春米宣布，明年1月1日起加碼補助生育津貼，第2胎起可領3萬元津貼。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今年生育率再創新低，為提高民眾生養意願，屏東縣長周春米近日宣布加碼生育補助，自明年1月1日起，第2胎以上新生兒的生育津貼將從原先的2萬元調升為3萬元；民政處更持續推出「屏東安心育兒手冊」，提供每人80小時的月嫂服務，盼望藉此改善生育率。

周春米表示，屏東縣自從發放生育津貼後新生兒數量逐年上漲，今年截至11月已比去年同期多了148人，生育津貼成效著實可見，因此決定加碼補助生育津貼，明年1月1日起，第2胎開始生育津貼從原先的2萬元提高至3萬元。

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除了生育津貼外，屏東縣府也跨局處整合育兒福利與衛教資訊，通通彙整在「屏東安心育兒手冊」內，除了諮詢專線、健檢提醒及各種育兒書籍推薦外，還提供80小時的月嫂服務、價值6000元的孕婦產檢交通補助車券等，讓爸媽能夠更輕鬆取得相關資訊。

民政處指出，父母其中一人只要設籍並實際在屏東縣居住滿1年，即符合申請生育津貼的資格，至於新生兒則須在出生次日起6個月內進行戶籍登記，並提醒縣府提供的各種生育津貼，與各鄉鎮市公所發放的補助均不互相排斥，只要符合資格都可同時申請。

周春米表示，要讓更多人留在屏東打拼，讓更多年輕人願意回到屏東工作，除了產業條件外，營造良好的生活機能也非常重要，縣府延續既有的基礎，例如圖書館、共融公園等，進一步建構安心的生育、托育與教育環境，讓爸爸媽媽能夠放心，「屏東一直走在希望的道路上」，期許與大家一起努力，安居樂業，朝向希望城市。

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