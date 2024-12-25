燒烤攤老闆存31萬硬幣被偷！竟是好朋友幹的　6200枚硬幣全找回

▲台南市警新化分局破獲新化傳統市場燒烤攤老闆被竊50元硬幣、10萬現金及金項鍊等財物竊案，緝獲44歲武姓女子，追回全數失竊財物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區1處傳統市場1家燒烤攤老闆，12月17日時倉庫遭竊，平常辛苦存下的31萬元50元硬幣，以及10萬現金及金項鍊等財物被偷光，台南市警新化分局案發後成立專案小組，經相關事證比對分析、抽絲剝繭、最後鎖定涉案44歲武姓女子，將其繩之以法，並追回全數失竊財物。

12月17日新化警分局接獲報案，一家燒烤攤老闆指稱，他發現工作場所倉庫大門敞開，放在備貨倉庫約新台幣31萬的50元硬幣、10萬元的千元紙鈔及金項鍊1條，全被竊賊偷走。

新化分局案發後成立專案小組偵辦，經過1周追查，從相關事證比對分析、抽絲剝繭、最後鎖定涉案嫌犯44歲武姓女子，原來武女與被害人是朋友，所以知道被害人習性，警方循線前往台南新化武姓女子住處將他查獲，追回全數失竊財物，並發還被害人，全案依竊盜罪嫌送辦。

此外，新化分局指出，有詐欺車手自2024年7月至12月間，在新化地區共提領355次，在動員全體警力投入防制下，11月份已降至0次，2024年12月18、19日，刑事局發布警訊，再度遭提領46次，嚴重影響民眾財產安全，除針對熱時、點，重新部屬勤務外，並針對提領詐欺車手展開全力查緝，發現涉案車手有2名，其中1名車手在外提領、另1名已落網在押，警方於22日後查緝到該名在外提領車手，另於24日入監借詢另名車手，擴大偵辦。

今年下半年新化分局，透過縝密的部署及追蹤，已成功緝獲17名詐欺車手，緝獲率100％，全數移送法辦，有效遏止此類犯罪行為的蔓延。