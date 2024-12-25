周五迎強烈冷氣團「全台降溫有雨」　周日最凍剩11度

▲周五全台各地都有降雨機率，加上可能強烈冷氣團南下，各地明顯降溫。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將有轉變，中央氣象署預報員官欣平指出，未來一周在周末有較明顯冷空氣，預估在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的強度之間，感受特別冷，這波冷氣團特徵在周四到周六上半天偏濕冷，後續會轉為偏乾冷，最冷時間點落在周日清晨，西半部低溫下探11度。

官欣平說，今天台灣附近雲量偏多，但降雨緩和，雲系上來講台灣附近相當多，一部分來自南方水氣，一部分在東北方可能有另外一波鋒面，所以台中以北和東半部零星地方還是會有飄雨狀況，水氣相當多，但並沒有很強的降雨發生。

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降雨趨勢，官欣平指出，今天主要在北海岸、東半部為主，台中以北感受上有飄雨狀況。今晚開始桃園以北雨量有比較多一些。明天下半天降雨逐漸增加，中部山區甚至一些平地局部降雨也會比較明顯起來，南台灣雲量偏多，有點飄雨情形。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，今晚東北季風開始增強，周五是未來1周天氣最差的一天，全台各地都有降雨的可能，且冷氣團或強烈冷氣團南下，逐步降溫、水氣變多，又濕又冷。周末冷氣團持續影響，周六、日比起周五更冷，但水氣減少，恢復迎風面降雨為主，西半部陽光露臉。

溫度部分，官欣平表示，未來一周是先濕冷再乾冷，昨天到今天溫度小幅度回暖，但今天雲量比較多，感受仍偏涼，溫度回升到20度左右，中南部可能比較明顯一點，今晚到明天開始有降溫趨勢，北部及東半部感受較明顯。

她表示，周五各地都感受到降溫，周末北部和東半部整天都是冷的，15至18度甚至更低，中南部白天高溫不到20度；夜間清晨各地14、15度，由於後期天氣比較乾，搭配輻射冷卻作用，最冷時間點在周日，西半部低溫11至14度，東半部13至16度。

官欣平提到，這波冷氣團在下周一開始減弱，下周二跨年、下周三跨年元旦天氣，又有一波東北季風增強，影響沒有這波冷氣團這麼強，其強度與影響時間將持續觀察未來變化。