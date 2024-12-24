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白目女院長PO大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

白目女院長po大體老師解剖照，2顆頭無碼露出。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

日本「東京美容外科」沖繩院1名女院長黑田愛美（黒田あいみ），日前於社群媒體公開上傳了大體老師「解剖現場」照片，但她馬賽克沒碼好，直接無碼露出2顆頭顱，加上還留下笑臉符號挨轟對死者不敬、欠缺醫德，瞬間於日網炎上。

黑田愛美本月23日透過社群媒體IG發布了跟「解剖」有關的影片，原來當天她與其他醫生們要去上解剖研修的課程，她寫下「走吧，一起去解剖新鮮的遺體」，配上輕快音樂似乎有些微和，抵達研修地點後，而接著她直接po實驗室內的遺體照和解剖器具，寫下「有很多頭顱排在一起呦！（笑臉表情符號）」，引發討論。

【慎入】白目女院長po大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

▲ 東京美容外科沖繩院女院長開心po照表示要去進行解剖研修。

眼尖網友發現，她所po出的影片中，有2個頭顱「沒有碼到」，加上她的行為欠缺醫德、對捐贈遺體的死者不敬，誇張行徑瞬間大炎上，有網友批她看起來有如要去「迪士尼」一般。

【慎入】白目女院長po大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

▲女院長po出大體老師解剖現場畫面，但2顆頭（紅圈處）無碼露出。（翻攝X；本刊薄碼處理）

【慎入】白目女院長po大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

▲女院長也po出解剖器具準備上陣。（翻攝X）

對此，黑田愛美對她行為造成大家不舒服致歉，但她又解釋道自己以為照片中都已馬賽克，沒發現有一些地方沒碼到，並說在日本參加這類新鮮遺體解剖幾乎不太可能，自己希望提升解頗剖的知識與技能才選擇參加這次的研修。

【慎入】白目女院長po大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

▲黑田愛美今年4月才剛升任「院長」一職。（翻攝東京美容外科官網）

她還聲稱，實際參與後自己已將這些活用到日例行的診療中來提升更安全及更好的治療，強調這是寶貴的經驗，希望更多醫生知道才選擇發文。

而黑田愛美的離譜行徑，也讓日本整形名醫高須克彌看不下去，發文怒批「南無阿彌陀佛！白癡醫生，廢物。」

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