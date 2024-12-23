長榮「粉萌機」下月起快閃高雄-香港　華航皮卡丘彩繪機明年開飛

▲長榮航Hello Kitty「粉萌機」明年1月22日至2月28日期間限定，快閃高雄－香港航線。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空日前全新亮相的「粉萌機」好評不斷，為滿足南部鄉親的期待，長榮航空今宣布，明年1月22日至2月28日將期間限定飛航高雄－香港午班機BR849／BR850航班。中華航空也積極布局高雄航線，明年1月1日起將以皮卡丘彩繪機派飛高雄－大阪、首爾等日韓熱門航線。

Hello Kitty「粉萌機」為長榮航空A321-200機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影。

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香港一直都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空透露，將以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

▲長榮航空「粉萌機」客艙內的頭墊紙、餐具、杯墊等備品搭配許多可愛的三麗鷗元素 。（圖／長榮航空提供）

為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，長榮航空表示，2025年1月22日首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班BR849的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物。

中華航空日前也宣布，引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。

▲華航皮卡丘彩繪機將於明年1月1日派飛高雄－大阪、首爾航線。（圖／華航提供）

華航自明年1月1日起深受民眾喜愛的「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規劃每周7班，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾(仁川)航線，滿足高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。

華航指出，新世代A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備；2月3日起，也將直航高雄 - 熊本，每周一、三、六共3班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。