涉虐童「壓頭進碗裡」遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

記者黃哲民／台北報導

國防部大直非營利幼兒園沈姓與鄭姓2名女性前教保員，被控任內涉打、罵4位年約3歲幼童，甚至把幼童的頭強壓進碗裡，2女均被起訴涉犯妨害幼童身心發育等罪嫌，沈女前次出庭不認罪，台北地院今（23日）首度傳鄭女審理，鄭女辯稱管教不當、沒凌虐，律師請求試行調解再決定是否認罪，法官排定明年（2025年）2月10日讓雙方談談看。

▲國防部大直非營利幼兒園前鄭姓教保員（中），被控任內涉打罵幼童，她23日到台北地院出庭，辯稱不當管教、非凌虐。（圖／記者黃哲民攝）

鄭女開完庭由數名親友護送，相較沈女前次出庭後，被家人用外套蒙頭夾在腋下遮臉，鄭女明顯鎮靜、沒回應媒體發問。她在庭訊辯稱只是管教不當、沒凌虐幼童，聲稱當時想找出方法，「讓小孩把專注力放在我身上、讓小孩在學校可以學到東西」。

鄭女自稱有教保員證書，據她所知，本案小朋友仍就讀原幼兒園、也正常上課，對於檢方起訴指稱小朋友受到身心傷害，她感覺有疑問。

▲國防部大直非營利幼兒園前鄭姓教保員，被控任內涉打罵幼童，她23日到台北地院出庭，辯稱不當管教、非凌虐。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師表示，本案幼兒園的師生比配置不足，是系統性跟校方缺乏資源支持老師，讓老師只能靠自己有限的時間與精力去負擔，老師因而有職場過勞、甚至遭霸凌情形，更造成工作超載、負擔過重。

辯護律師請求法官准許鄭女保留是否認罪機會，希望先安排跟本案幼童與家長試行調解，而且要和沈女分開處理，因2人狀況不同、想法可能也不同。法官諭知明年2月10日上午10點安排雙方調解，沈女則訂於明年1月20日試行調解。

本案源於園方去年（2023年）10月接獲家長投訴，揭發年齡各20多歲的沈女、鄭女，去年9月初起，涉分別對4位年約3歲的幼幼班幼童施暴，例如揮打幼童手臂，在幼童吃飯時踹椅、拍桌或將飯碗推落地面，甚至把幼童的頭強壓進碗裡，還會叫幼童罰站、疑似用膠帶綑綁幼童手部等。

園方立刻解僱沈女與鄭女，公開道歉未能及時發現與制止不當行為、深表痛心與自責，園方聲稱受害幼童逐步恢復穩定、和新老師互動良好。

沈女與鄭女事後被台北市府教育局依《教保服務人員條例》，各裁罰最高額罰鍰60萬元，且公告姓名資料，終身不得再擔任教保員。檢方起訴2女涉犯妨害幼童身心發育、強制罪嫌。