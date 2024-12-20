澳洲海灘詭異生物「如黑手指交纏」　科學家也沒看過：恐有劇毒

▲ 澳洲一對母子在海灘發現一種詭異生物附著在衝浪板上，此生物是管狀聚集在一顆岩石上，看似藍黑的手指交纏在一起，很像有劇毒。（圖／翻攝自臉書／ID Please）

圖文／CTWANT

澳洲一名女子卡薩爾（ShantaraCassar）帶著5歲兒子到住處附近的海灘，意外發現一種詭異生物聚集，牠們呈現藍黑色管狀，像是手指交纏在一起，拍下PO上網詢問是否有劇毒。有科學家表示從未見過此生物，分析牠們體內可能有劇毒，千萬不要吞食，觸碰的話也建議趕快洗手避免感染。

《鏡報》報導，住在澳洲新南威爾斯州貝特曼斯灣附近的女子卡薩爾，日前帶著5歲兒子去淺灘玩水，結果兒子發現衝浪板上有詭異生物，卡薩爾見狀把生物拿在手上避免兒子再次觸碰，並拍下照片分享到網上，詢問是否有人知道這是什麼生物，擔憂地問是否有毒，深怕他們母子倆已經被感染。

卡薩爾上傳詭異生物照片後，描述牠呈現藍黑色，看起來是多條管狀個體聚集在一顆石頭上，從她拿著生物的感覺，推測不是死亡就是離開水面，才呈現看似手指交纏在一起的樣子。卡薩爾分享的貼文底下吸引許多人討論，有不少人推測是某種珊瑚礁。

而有「珊瑚教父」之稱的科學家貝隆（John Veron）看到照片也很驚訝，直言這生物有點奇怪，自己也沒見過；但貝隆仔細端詳後，認為這很有可能是菟葵目的一種。除此之外，專研珊瑚的海洋生物學家斯坦伯格（Rosemary Steinberg）則表示，沒有親眼看到標本很難正確辨認是何種動物，但他確定是菟葵目。

至於卡薩爾母子接觸此生物是否有危險，斯坦伯格表示，這類物種只有在特定情況下才會發出劇毒，觸摸或觀察通常不影響安全，但不可以食用；有碰到牠們的話，最好先洗手。

斯坦伯格也補充說明，牠們和水母一樣有刺細胞，最多只會造成輕微的刺激，這類生物白天會收起觸手，像是海底的詭異手指，晚上就會張開觸手，看起來會像盛開的雛菊。

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