快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

▲憲法訴訟法三讀，韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（20日）三讀通過《憲法訴訟法》修正案，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。

今天憲訴法修正的法條包括第四條，憲法法庭審理規則，由司法院定之。前項規則，由全體大法官議決之。大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數（15人）時，總統應於二個月內補足提名。

另外，第三十條規定，判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。

第三十條也指出，前二項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第四十三條為暫時處分之裁定、依第七十五條宣告彈劾成立、依第八十條宣告政黨解散時，適用之。依本法第十二條迴避之大法官人數超過七人以上時，未迴避之大法官應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第二項之規定不適用之。前項未迴避之大法官人數低於七人時，不得審理案件。

三讀法案第九十五條也指出，113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。

對於這樣的版本，綠委范雲指出，該法最荒謬的事，就像之前的國會改革法案一樣，藍白立委當天才把法案拿出來，很多立委根本不知道在表決什麼，國會變成憲政怪獸，自以為可以修憲訴法來毀憲亂政，今天要表決的法案，立委可能都不知道在表決什麼。

范雲說，這次的修法指出，大法官現有總額必須三分之二同意，也就是賴清德提出來的人選，被國民黨否決的時候，憲法法庭就癱瘓了。綠委林楚茵提到，這次的憲訴法完全沒有經過討論、協商，這樣的法案就這樣立下的標準，立法院還有真的在審法案嗎？

綠委沈伯洋表示，法案提到現有總額的更改，這樣的法案改了話，真的是貽笑大方，因為法定用語「現有總額」跟「法定總額」是不一樣的東西，這是非常明顯的法律文字的錯誤，這樣的文字出現在教科書上會笑掉大牙，他提醒很多次國民黨都不改。

沈伯洋提到，國民黨因為自己日前訂出來的法令（國會改革）被大法官否決，現在國民黨就修法修理大法官，這樣才是輸不起。國民黨根本不知道自己提了什麼法案，「如果你們再這樣的話，我們不排除採取更激烈的手段！」。