　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

▲▼ 憲法訴訟法部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲憲法訴訟法三讀，韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（20日）三讀通過《憲法訴訟法》修正案，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。

今天憲訴法修正的法條包括第四條，憲法法庭審理規則，由司法院定之。前項規則，由全體大法官議決之。大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數（15人）時，總統應於二個月內補足提名。

另外，第三十條規定，判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。

第三十條也指出，前二項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第四十三條為暫時處分之裁定、依第七十五條宣告彈劾成立、依第八十條宣告政黨解散時，適用之。依本法第十二條迴避之大法官人數超過七人以上時，未迴避之大法官應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第二項之規定不適用之。前項未迴避之大法官人數低於七人時，不得審理案件。

三讀法案第九十五條也指出，113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。

對於這樣的版本，綠委范雲指出，該法最荒謬的事，就像之前的國會改革法案一樣，藍白立委當天才把法案拿出來，很多立委根本不知道在表決什麼，國會變成憲政怪獸，自以為可以修憲訴法來毀憲亂政，今天要表決的法案，立委可能都不知道在表決什麼。

范雲說，這次的修法指出，大法官現有總額必須三分之二同意，也就是賴清德提出來的人選，被國民黨否決的時候，憲法法庭就癱瘓了。綠委林楚茵提到，這次的憲訴法完全沒有經過討論、協商，這樣的法案就這樣立下的標準，立法院還有真的在審法案嗎？

綠委沈伯洋表示，法案提到現有總額的更改，這樣的法案改了話，真的是貽笑大方，因為法定用語「現有總額」跟「法定總額」是不一樣的東西，這是非常明顯的法律文字的錯誤，這樣的文字出現在教科書上會笑掉大牙，他提醒很多次國民黨都不改。

沈伯洋提到，國民黨因為自己日前訂出來的法令（國會改革）被大法官否決，現在國民黨就修法修理大法官，這樣才是輸不起。國民黨根本不知道自己提了什麼法案，「如果你們再這樣的話，我們不排除採取更激烈的手段！」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄人記得儲水！將停水10hrs　22萬戶受影響
快訊／恭喜！詹子賢求婚成功
快訊／連鎖超市竄改有效日期！
快訊／台鐵發生死傷事故
獨／統神「真正哥哥」到場力挺
快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人
又有冷氣團　「全台大降溫」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

罷免連署須附身分證影本　內政部遺憾：限制人民罷免權

行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

不滿遭藍嘲諷是瘋子！追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證、帳房潛逃事實

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

控遭鍾佳濱碰觸「雙腿之間」　陳菁徽轟：性騷噁男一犯再犯

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(上)

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

罷免連署須附身分證影本　內政部遺憾：限制人民罷免權

行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

不滿遭藍嘲諷是瘋子！追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證、帳房潛逃事實

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

控遭鍾佳濱碰觸「雙腿之間」　陳菁徽轟：性騷噁男一犯再犯

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

新北市6隻警犬退休交棒新爸媽　福星領犬員林志倫感性發文

62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張

《GD與朋友們》嘉賓陣容引爆熱議！安成宰加入、「亨龍敦仲」睽違合體

民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩

斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

助網友「交保出關」嘉義女慘被騙　外籍男打工當車手被捕

快訊／高雄人過完聖誕快儲水！12／26停水10hrs　22萬戶受影響

快訊／喜上加喜！網友爆料：詹子賢求婚成功

秦昊禁忌新片「只有台灣上映」　陸影迷翻牆朝聖：想去金門看

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

王世堅：今天是立法院30年來最大的恥辱

快訊／法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」　民眾黨回應了

選罷法「連署加嚴」三讀！罷免案連署需附身分證影本

「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了

她質疑青鳥乖什麼　鄭家純神回獲讚

快訊／「金門坦克」發威！　國民黨立委10:38奪回主席台

影／遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　綠委哭喊：國民黨對得起台灣人嗎

黃捷：國家要毀滅了，革命還怕踩草皮？

議場大門被民進黨深鎖！沖繩高中生參訪進不去　無奈站門口拍照

賴惠員壓制葉元之　反手被扣在桌上

控遭鍾佳濱碰觸「雙腿之間」　陳菁徽轟：性騷噁男一犯再犯

更多熱門

相關新聞

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

青鳥想衝進立法院　民進黨：代表人民直接的憤怒跟公民社會反撲

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，場外則是數千「青鳥集結」，中午時分，青鳥群眾突向警力推擠，高喊「退回惡法」，並且開始拆除最外層護欄，企圖衝進立法院。對此，民進黨發言人吳崢表示，尊重公民團體集會的人民聲音，現場都代表人民直接的憤怒，奉勸藍白立委，多數優勢是一時的，但人民監督是永久的，不要被權力傲慢沖昏頭，否則必遭反撲。

立院大亂鬥遭藍委「包夾」　黃捷：陳玉珍從後面把我抱住勒脖

立院大亂鬥遭藍委「包夾」　黃捷：陳玉珍從後面把我抱住勒脖

藍成功奪回主席台續推三修法　綠委轟：試圖癱瘓國家的憲政運作

藍成功奪回主席台續推三修法　綠委轟：試圖癱瘓國家的憲政運作

民眾黨《憲訴法》修法版本曝光　設總統補提名機制避憲法法庭癱瘓

民眾黨《憲訴法》修法版本曝光　設總統補提名機制避憲法法庭癱瘓

朱立倫嗆「綠蟾蜍吞食掉台灣民主」深藍支持者嘆

朱立倫嗆「綠蟾蜍吞食掉台灣民主」深藍支持者嘆

關鍵字：

憲訴法三讀憲法法庭大法官

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面