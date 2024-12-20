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全聯大火24歲移工亡！妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰　表哥曝家境清苦

▲▼ 台中全聯生鮮倉儲19日下午發生惡火，阮男表哥 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全聯大火24歲阮姓男子身亡，表哥表示阮男妻子知道後很難過。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、劉人豪／台中報導

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生惡火，釀9死7傷，其中越南籍24歲阮姓男子，事發時因跳樓逃生不幸身亡，阮男表哥今（20）日指出，阮男的妻子目前人在越南，有8個月大的小孩，在越南的家屬知道消息後都很難過，希望能快點到台灣處理後續事宜。

全聯自有品牌「善美的生鮮」大肚生鮮處理廠的新建工地19日下午起火，消防局初判起火點為地下室，因廠區有許多易燃物，導致火勢迅速蔓延，加上該廠房尚未完工，天花板因火勢坍塌，讓許多人來不及逃生，最後於3樓找到5名男子、4樓找到2男1女，還有一名從3樓跳下逃生的24歲越籍阮男，送醫搶救後也傷重不治，共9人不幸罹難。

▲▼台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇。（圖／記者白珈陽攝）

阮男的表哥說，越南家裡都很難過，希望能快點到台灣，並說阮男到台灣工作4、5年了，原本在別的地方工作，最近才來這邊施工，主要從事油漆工作，不知道在倉儲這邊做多久了。

表哥表示，阮男的妻子目前人在越南，2人沒有辦結婚，不過已經有小孩，8個月大，因為家中清苦所以在台灣賺錢，目前公司還沒有跟家屬聯絡。

勞工局清查，於大火中喪命的2名移工都是逃逸外勞，已與越南辦事處聯繫，協助兩人在越南的家屬來台，至於聘僱非法移工的小包商涉嫌非法聘僱，而上游營造商互益營造涉嫌非法容留，將依法各開罰15萬到75萬元。

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