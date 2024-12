歐盟對俄第15輪制裁含「12陸企及1人」　陸商務部：堅決反對

▲大陸商務部發言人何亞東。(圖/翻攝央視)

記者魏有德/綜合報導

歐盟於當地時間16日宣佈對俄羅斯進行的第15輪「全面制裁」措施,制裁對象包括根據Decision 2014/145/CFSP的84名主體(含54名個人和30個實體)及根據Decision 2014/512/CFSP的32名主體與52艘船舶。其中,12間陸企及一位和多間企業有所關聯的李曉翠(Li XiaoCui)也被列入制裁清單內,深圳企業巨航航空則被「點名」兩次。

對此,大陸商務部發言人表示,歐盟不顧中方多次交涉和反對,一意孤行,在第15輪對俄制裁中將部分中國企業和個人列入「全面制裁」清單,「中方對此強烈不滿,堅決反對。」

商務部發言人強調,中方一貫反對沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁,歐方做法有違中歐領導人共識精神,對中歐經貿關係造成負面影響,「敦促歐方從維護中歐全面戰略夥伴關係大局、保障全球產業鏈供應鏈穩定出發,立即停止列單中國企業的錯誤做法,停止損害中國企業的合法利益。中方將採取必要措施,堅決維護中國企業的正當合法權益。」

據了解,歐盟首次對「中國主體(企業與個人)」實施全面制裁,包括旅行禁令、資產凍結和禁止提供經濟資源,其主要原因在於為俄羅斯提供無人機和微電子等零組件。

至於歐盟理事會將更多船隻列入禁止進入港口和禁止提供廣泛海上運輸服務的名單,主要針對屬於普丁影子艦隊、規避石油價格上限機制或支持俄羅斯能源部門的非歐盟油輪,或負責為俄羅斯運輸軍事裝備、參與運輸被盜烏克蘭糧食的船隻。

被列入全面制裁的「中國實體」包括,1.ARCLM International Trading Co. Ltd;2.Shijiazhuang Hanqiang Technology Co.石家莊晗強電子科技有限公司;3.Asia Pacific Links Ltd.;4.Redlepus TSK Vektor Industrial (Shenzhen) Co., Ltd紅兔矢量實業(深圳)有限公司;5.Xiamen Limbach Aviation Engine Co., Ltd廈門林巴赫航空發動機有限公司;6.Time Art International LTD時亞國際有限公司;7.Ele Technology Co. LTD深圳市易絡電子有限公司;8.Ningbo Blin Machinery Co., Ltd.寧波貝寧機床有限公司;9.Shenzhen Xingding Machinery Ltd深圳市星鼎機械有限公司;10.Powerever Electronic Technology北京威旺達電子科技有限責任公司;11.Qisda Optronics (Suzhou)蘇州佳世達;12.Juhang Aviation Technology Shenzen Co., LTD巨航航空科技(深圳)有限公司及13.Li XIAOCUI(李曉翠)。