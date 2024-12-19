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副總統變更行程釀「桃機黃巾之亂」　立委凍結航警局1千萬預算

▲▼立法院交通委員會審查民航局、民航事業作業基金明年度預算。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查民航局明年度預算、明年度民航事業作業基金。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中華隊在世界棒球12強奪下冠軍，返台時發生「黃巾之亂」，采盟免稅店員工拉布條亂入，爭搶與副總統蕭美琴合照。立法院交通委會今日審查明年度民航事業作業基金，立委認為航警局管理疏失凍結1千萬元，1個月內提出書面報告後始得解凍。航警局回應，副總統當天臨時變更行程，人力臨時調動，管理有疏漏會檢討。

民進黨立委李昆澤、陳素月、何欣純等人提案，民航事業作業基金114年度有關「航警局」預算共編列39億6272萬5千元，考量航警局為機場安全秩序維護及管制事項，然而11月25日，我國棒球員世界棒球12強賽奪冠返台，竟發生機場業者擅自拉布條並強行與副總統合照，甚至擠開球員等狀況，航警局管理顯有疏漏，應嚴加檢討。

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民航事業作業基金114年度有關「航警局」預算共編列39億6272萬5千元，應予凍結1億元，待航警局1個月內就如何精進機場安全管理作為，杜絕對返國選手不當干擾等情形以及本次事件之檢討作為，提出書面報告後，始得動支。

李昆澤指出，此事凸顯航警局管理有疏漏，要嚴加檢討，原本凍結1億元，但航警局有來做說明，同意凍結1千萬元，1個月內提書面報告後解凍。

對此航警局長邱文亮回應，「尊重委員，謝謝委員支持。」但交委會召委、國民黨立委魯明哲笑稱，「內容不用說明嗎？刪的好就對了？」

邱文亮說明，當天事件發生在管制區內，相對安全的狀態，當天副總統臨時變更，原來是接機完後再開記者會，中間那段沒有要一起走，後來臨時決定副總統要跟著他們，所以人力臨時調動。

他坦言同仁管理上有疏漏，造成機場業者有機會進到副總統身邊，後續會加強檢討，未來相關管制部分也會加強警力措施。

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