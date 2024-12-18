義大醫療攜手12校培育護理新血　職涯一條龍...入學就領助學金

▲義大醫療今日與12所護理院校簽署合作備忘錄，盼為國內護理職場注入新能量。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為了培育優秀護理人才，義大醫療今(18日)舉辦「護理人才培育獎助學金」合作備忘錄簽署儀式，攜手12所護理院校推動人才培育計畫，從新生入學起就能領獎助學金，並提供工讀機會，盼能支持經濟弱勢學生求學，並促進護理人力扎根與職涯發展，為國內護理職場注入新能量。

2017年起，義大醫療體系醫院便與多所專科學校合作「展翅計劃」，透過教育部補助與醫院提供的獎助學金，支持學生就學與成長。2020年增加「護理人才培育計畫」，提供大學、四技及二技學生兩學年獎助學金。至今已有438名學生受惠，其中239名學生畢業已加入義大體系醫院服務。

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義大醫療2024年再擴大辦理五專、四技、二技及大學學生，各學制全學年獎助學金，意即每學制從新生入學級即可申請獎助學金，並提供職場工讀機會，除協助經濟弱勢學生實現翻轉未來目標，更希望引進更多學子投入護理。

▲護理人才培育計畫可在入學起就開領獎助學金。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾參與「護理人才培育計畫」，目前任職於義大醫院護理部的鄭姓護理師今日現身說法，他表示，自己是2020年簽約的樹人醫專展翅學員，就學期間獲得教育部補助學雜費及每月1萬元的獎助學金，大幅減輕家中經濟負擔。畢業前在義大醫院完成臨床就業實習，畢業後考取護理師執照，選擇加入義大醫院的加護病房。

另一名來自義大大昌醫院內科病房的陳姓護理師也分享道，她是中低收入戶家庭的子女，就讀義守大學護理系期間，因計畫的經濟補助與明確的職涯銜接，成功申請並順利畢業。畢業前，她透過義守大學的實習機會，熟悉義大醫療體系環境，並於2023年考取護理師執照。

▲人才培育計畫將教育與臨床實務結合。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大醫院院長杜元坤表示，透過與各校的合作，將持續深化護理教育與臨床實務的結合，為台灣培育更多優秀的護理人才，義大醫療計畫擴大與更多院校合作，深化教育與臨床實務的結合，並為經濟弱勢學生創造更多翻轉未來的機會。

「護理人才培育計畫」合作包括義守大學、美和科技大學、中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、大仁科技大學、輔英科技大學、慈惠醫護管理專科學校及正修科技大學、國立金門大學、崇仁醫護管理專科學校等12所護理院校。