素顏妹入店「15分鐘全套完妝」　店員傻眼！苦主崩潰：狂長唇皰疹

▲店員驚見，客人短短15分鐘完妝，甚至頭髮也捲好了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

美妝店的驚奇日常！一名女網友透露，「請問看到客人素顏進來，15分鐘完妝，連頭髮都電捲好了，機率有多高？」文章曝光後，釣出大票店員尷尬回應，「之前我們也有素顏進來全妝出去，但殊不知我們都拿刷具清潔架上」；甚至有苦主勸世，擦完試用品腫起來，甚至狂長唇皰疹。

一名女店員在Threads分享上班日常，看過一名女客人素顏上門，短短15分鐘而已，不僅臉部完妝，連頭髮都電捲好了，讓她驚呆不已，「她真的畫的有夠快！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文末，原PO也補充一句，試用品確實是提供給客人試擦，看是否喜歡產品的質地、顏色與保溼度等，「但是我真的不敢用店裡試用品往臉上擦！」

底下網友大驚反問，「連電棒捲都可以插電試用」、「怎麼那麼厲害，15分鐘完妝」、「之前看過有妹妹直接口紅上嘴，我沒有口水癖，但陌生人的口水真的先不要」、「真的有人敢用試用品花全妝嗎」、「說不定...他自己有帶刷具」、「有看過晚上來店內拿試用品，做全臉保養」、「代表貴公司產品，可以在15分鐘內，做完整套啊」。原PO也幫解答，不只電棒捲，店內連吹風機都可以吹，還貼心附有梳子。

不少店員也路過直呼，「試用品真的超髒！待過連鎖店的彩妝部，看過各種髒」、「以前在美妝店上班的時候，聽主管說，看過客人拿指緣油擦腳趾頭，此生不敢試用」、「不意外，在店內看過N次化妝達人現場直播」、「前員工路過...看到這類的只能說超級牛逼」、「之前我們也有素顏進來全妝出去，但殊不知我們都拿刷具清潔架上」。

有苦主透露，「我大學的時候就是在美妝店塗了試用品的口紅（我塗在手上，後面神經又從手碰到嘴巴）...結果唇皰疹，從此之後開始進入唇皰疹循環（免疫力低就會長）」、「曾經塗過看起來很新、很像剛開的潤色防曬乳，結果當天直接臉腫起來，從此再也不敢亂塗了」。