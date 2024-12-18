「鉛筆屎」恐是大腸癌！醫示警「出現7大症狀」：快就醫

▲醫師提醒，排便若有異常情況如糞便過細、流血，且持續2周，就要趕緊就醫。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

根據衛生福利部資料，2021年新增16,238名大腸癌患者，每十萬人就有38.4人得病。《麻辣鮮師》中飾演「Gina」的47歲女星林利霏日前無預警自爆罹患大腸癌第一期，且已完成手術，專家提醒，注意症狀才能早期發現大腸癌，其中，若是排便時發現「鉛筆屎」，也就是糞便過細就要特別當心。

大腸癌分為0~4期，研究顯示，0期與1期時的5年存活率高達9成以上，2期為75%，3期降為40%~60%，4期則是30%以下，部分患者甚至只剩1成。若能及早治療，差異就如同天與地一般懸殊。

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因此早期發現症狀更加重要，國健署表示，大腸癌早期無明顯症狀，建議有瘜肉、大腸癌家族史或飲食、作息較不健康、排便習慣不正常的民眾，應提早關注自己的腸道健康。

另外，若身體出現以下7症狀超過2周以上，應儘速就醫請醫師檢查：大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變 (一下子腹瀉，一下子便秘)、大便變細小 、經常性腹瀉或便秘、體重減輕 、不明原因貧血。

國健署指出，大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生，每一至二年糞便潛血篩檢約可下降18%至33%的大腸癌死亡率。

為降低發生率及死亡率，國健署吳昭軍署長提醒，50-74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率；又癌症篩檢資料顯示，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸瘜肉，每20人就有1人有大腸癌，鼓勵民眾進行糞便潛血檢查，檢查結果如為陽性，務必到醫療院所進一步確認，絕不要錯過黃金治療期。

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