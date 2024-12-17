殯儀館招人！面試者「遺體冷藏室先待10分鐘」　原因曝光

▲殯儀館招聘員工，要先在遺體冷藏室待10分鐘才得以進入面試。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山東省乳山市殯葬事務服務中心近日在招聘員工，其通過條件之一為在遺體冷藏室待10分鐘。消息曝光後，引發高度討論，不少人直呼「上班之後我的怨氣比鬼還重」。

根據陸媒《新聞晨報》報導，山東省威海市乳山市人力資源和社會保障局6日發布徵人啟事，內容為乳山市殯葬事務服務中心計畫招聘遺體冷藏室管理人員1人，招聘條件包括具有乳山市常住戶口、適應24小時輪班、完成單位夜間工作、45歲以下、限男性、初中以上學歷等。

值得關注的是，第一關現場測試內容為，在遺體冷藏室待超過10分鐘，合格的人員才得以進入面試，否則直接刷掉。

對此，工作人員回應，這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或者害怕，如果不能待那麼長的時間，而工作內容又需要要求一個人在裡面獨立作業超過10分鐘，這樣就可以在第一階段篩選掉一些人。

消息曝光後，不少人留言「比和10個活人一起面試好多了」、「沒上過班吧，上班之後我的怨氣比鬼還重」、「活人比死人可怕」、「就喜歡大部分人都躺平的單位」、「薪水太少，怨氣都比鬼大」。不過，也有人直言「我還是寧願和面試官扯皮」、「說真的，我不行，讓我自己在那兒待一分鐘我也不行，吃不了這碗飯」。

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