　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百億公務預算挹注！健保點值今年全補到0.9元　陳時中強調公平性

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲行政院長卓榮泰，依三原則今年底健保點值撥補到0.9元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院長卓榮泰於今（17）日宣布要撥補今年健保點值到每點0.9元，若本就超過0.9元以上者，會依照比例再補上去。行政院政務委員陳時中說明，主要是今年民眾就醫仍受新冠疫情影響，該措施是為了公平性，讓各醫院有意願投入精進管理，預計投入公務預算規模超過百億；至於明年6月前達到點值每點0.95元是否會比照這次點值撥補，陳時中說，明年會採完全不一樣方式。

全民健保採取總額支付制度，今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，這種情況長期下來引發醫界不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卓榮泰今日宣布，今年依三原則撥補健保點值到每一點0.9元，分別是優先補助疫情增額費用、今年點值未達0.9的分區由政府補足，減輕醫療院所壓力、至於已經達到0.9元的分區，政府將額外提供鼓勵性補助，依照補足比例增補，獎勵管理效率高的醫院。

▲▼勞動部長洪申翰上任-陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院政務委員陳時中，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

陳時中今日受訪表示，今年全年都會撥補，實際執行則是依照每一季的狀況，預期經費會超過百億。這筆經費是來自於公務預算結餘，會進入健保基金，不過撥補並非因為有結餘，主要是考量仍是新冠疫情影響，雖然疫情解封，影響逐漸減少，但直到今年仍讓有一兩波疫情，體諒醫療體系辛勞所以給予撥補，而且要用公平的方法來補。

陳時中舉例，如果分區最低點值是每點0.88元，會補上0.02元，其他超過0.9元的人也會依此補上0.02元，這是考量公平性，也牽涉到同儕相互制約，不能讓醫院認為有在衝量的有得補點值，沒在衝量的就沒辦法補，對有在好好做醫療管理的醫院來說並不公平，重點是要讓大家願意在管理上持續有精進作為。

今年立法院原本要修法保障健保點值，最後以主決議取代修法，要求衛福部應於明年6月30日達成平均點值每點0.95元。屆時是否可能比照今年做法撥補？陳時中回應，疫情影響恢復平穩，明年會採完全不一樣方式，要走管理上的合理化。

明年健保總額成長尚未核定，衛福部長邱泰源日前透露，將傾向採取高推估5.5%的方向處理，相當明年總額達9286億。陳時中說，總額往上成長，另公務預算撥補180億元，實質成長率達到8%，整體金額規模比以往多很多，如果在醫療院所有效率管理之下，有望朝每點0.95元邁進。陳時中強調，開源節流兩部分都要做，整個的制度才能夠越來越好，且符合人民的需要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐
驚悚畫面曝光！夫妻擦撞遊覽車　女腿被輾過恐截肢
高雄「百年老店」竟賣過期品
日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台
人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ATM不能領錢被貼「2字公告」！全場一看笑瘋：店員很有才

高雄「亞灣藝術節」聖誕前夕登場！集結上百藝術家　雙展區免費看

百億公務預算挹注！健保點值今年全補到0.9元　陳時中強調公平性

李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！粉絲大愛：肉肉的超可愛

曝GU省錢買法！過來人爆買一家4口冬衣「省5千多台幣」也大推

台南第23處環教設施　成大鯨豚研究中心認證通過閃亮登場

常買水果和海鮮給婆婆！她聽「老公轉述1句話」心寒：有必要抹黑嗎

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

和欣客運8路線短區間12／30調漲　最多貴70元

日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

ATM不能領錢被貼「2字公告」！全場一看笑瘋：店員很有才

高雄「亞灣藝術節」聖誕前夕登場！集結上百藝術家　雙展區免費看

百億公務預算挹注！健保點值今年全補到0.9元　陳時中強調公平性

李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！粉絲大愛：肉肉的超可愛

曝GU省錢買法！過來人爆買一家4口冬衣「省5千多台幣」也大推

台南第23處環教設施　成大鯨豚研究中心認證通過閃亮登場

常買水果和海鮮給婆婆！她聽「老公轉述1句話」心寒：有必要抹黑嗎

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

和欣客運8路線短區間12／30調漲　最多貴70元

日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台

球員身價揚！蔡其昌：職棒餅做大了　資格賽組訓添挑戰

ATM不能領錢被貼「2字公告」！全場一看笑瘋：店員很有才

諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

高雄「亞灣藝術節」聖誕前夕登場！集結上百藝術家　雙展區免費看

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

文化幣元旦發放！13到15歲每人600

14年「豪門夢」碎？　王瀅深夜發文：沒有夢哪有碎

清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

不是沒人愛！4星座「一個人也過很好」

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」　網友全挺她

2025年開局「超強運四星座」

日男定居台灣！回日本吃一蘭「竟被給中文菜單」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面