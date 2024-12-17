百億公務預算挹注！健保點值今年全補到0.9元　陳時中強調公平性

▲行政院長卓榮泰，依三原則今年底健保點值撥補到0.9元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院長卓榮泰於今（17）日宣布要撥補今年健保點值到每點0.9元，若本就超過0.9元以上者，會依照比例再補上去。行政院政務委員陳時中說明，主要是今年民眾就醫仍受新冠疫情影響，該措施是為了公平性，讓各醫院有意願投入精進管理，預計投入公務預算規模超過百億；至於明年6月前達到點值每點0.95元是否會比照這次點值撥補，陳時中說，明年會採完全不一樣方式。

全民健保採取總額支付制度，今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，這種情況長期下來引發醫界不滿。

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卓榮泰今日宣布，今年依三原則撥補健保點值到每一點0.9元，分別是優先補助疫情增額費用、今年點值未達0.9的分區由政府補足，減輕醫療院所壓力、至於已經達到0.9元的分區，政府將額外提供鼓勵性補助，依照補足比例增補，獎勵管理效率高的醫院。

▲行政院政務委員陳時中，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

陳時中今日受訪表示，今年全年都會撥補，實際執行則是依照每一季的狀況，預期經費會超過百億。這筆經費是來自於公務預算結餘，會進入健保基金，不過撥補並非因為有結餘，主要是考量仍是新冠疫情影響，雖然疫情解封，影響逐漸減少，但直到今年仍讓有一兩波疫情，體諒醫療體系辛勞所以給予撥補，而且要用公平的方法來補。

陳時中舉例，如果分區最低點值是每點0.88元，會補上0.02元，其他超過0.9元的人也會依此補上0.02元，這是考量公平性，也牽涉到同儕相互制約，不能讓醫院認為有在衝量的有得補點值，沒在衝量的就沒辦法補，對有在好好做醫療管理的醫院來說並不公平，重點是要讓大家願意在管理上持續有精進作為。

今年立法院原本要修法保障健保點值，最後以主決議取代修法，要求衛福部應於明年6月30日達成平均點值每點0.95元。屆時是否可能比照今年做法撥補？陳時中回應，疫情影響恢復平穩，明年會採完全不一樣方式，要走管理上的合理化。

明年健保總額成長尚未核定，衛福部長邱泰源日前透露，將傾向採取高推估5.5%的方向處理，相當明年總額達9286億。陳時中說，總額往上成長，另公務預算撥補180億元，實質成長率達到8%，整體金額規模比以往多很多，如果在醫療院所有效率管理之下，有望朝每點0.95元邁進。陳時中強調，開源節流兩部分都要做，整個的制度才能夠越來越好，且符合人民的需要。