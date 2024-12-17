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英澳外交國防2+2會談　強調台海和平至關重要

▲▼ 英國與澳洲外交和國防部會首長（2+2）會談（AUKMIN）16日在倫敦舉行。（圖／路透）

▲ 英國外交大臣拉米、澳洲外交部長黃英賢、英國國防大臣希利及澳洲副總理暨國防部長馬勒斯。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國與澳洲外交和國防部會首長（2+2）會談（AUKMIN）16日在倫敦舉行，會後發布的聯合聲明提及雙方強調台灣海峽和平穩定至關重要，應和平解決歧異，而非威脅使用武力，或訴諸武力和脅迫。

聲明並重申英澳雙方皆反對單方面改變台海現狀。此外，英澳皆認為國際社會受惠於台灣民眾的專業知識技能，願致力合作支持台灣有意義參與國際組織，即支持台灣在不以「國家地位」為資格前提的組織成為會員，在以「國家地位」為資格前提的組織則成為觀察員或賓客。

英澳雙方並重申有意繼續與台灣深化在經濟、貿易、科學、科技和文化領域的關係。

關於中國，聲明對中國艦艇在南海日益危險、造成情勢不穩定的舉措表達「嚴正關切」，並指出中方相關舉措造成誤判和局勢升高風險。

聲明呼籲遵守國際法，並要求各國克制，避免就南海有爭議的地理區塊進行軍事化，並避免危險使用海警船、動用海上民兵，避免擾亂其他國家合法開發近海資源。聲明也對東海局勢表達嚴正關切。

聲明另提到，英澳有決心透過彼此及與其他夥伴合作，支持各國在南海符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）的航行與飛越自由。

除了對中國人權情勢、「國家安全法」對香港民眾權利和自由的危害，以及「黎智英案」、「香港民主派47人案」等政治案件表達深重關切，聲明也關切第三地如何為俄羅斯侵略烏克蘭添力。

聲明敦促中國加強推動國際和平安全，包括防止中國企業透過供應關鍵零組件支持俄羅斯軍工業。英澳並呼籲中國運用對俄羅斯的影響力，以促成俄羅斯停止軍事侵略並立即、完全、無條件自烏克蘭受國際承認的領土撤軍。

聲明另提及英國航空母艦打擊群明年再度部署印太區域時，不僅領銜的「威爾斯親王」（Prince of Wales）航艦將訪問澳洲，創英國伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦對澳洲進行靠港訪問首例，澳洲在海、空、太空、網路等領域也將支援打擊群行動，包括海、空軍出動人員和軍機。

在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）方面，聲明提到，日本、加拿大、紐西蘭及南韓持續與英國、美國、澳洲研商在AUKUS第二支柱框架下，可能開展的合作項目。

AUKUS由兩大支柱構成，第一支柱為英、美協助澳洲取得必要能力，並由英、澳共同打造配備常規武器的SSN-AUKUS核動力潛艦；第二支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技合作領域，開放英、美、澳以外國家參加個別項目。英澳16日宣布在英國設立辦公室，以協調整合SSN-AUKUS相關供應鏈。（編輯：周永捷）

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