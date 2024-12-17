北部2千公尺高山有望降雪　明晚至周四晨最凍探11度

▲今天深夜冷空氣南下，最冷時間在明晚至周四清晨，北台灣2千公尺高山有機會降雪。（資料照／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波冷空氣影響，中央氣象署指出，第一波冷空氣從今天深夜影響到周五清晨，北台灣整日濕冷，最冷時間落在明晚至周四清晨，中部以北及宜蘭低溫普遍11至13度，局部地區因輻射冷卻再更低，且3千公尺以上高山有機會降雪，北台灣2千公尺高山也會出現零星降雪，或發生霧淞現象。

氣象署預報員黃恩鴻說，今天白天冷空氣逐漸減弱，水氣偏少，雲量較多區域僅在迎風面基隆北海岸及宜蘭，其他地區可以見到陽光，晴朗穩定。今天清晨輻射冷卻明顯，西半部、宜花清晨低溫普遍12至14度，竹苗到嘉義局部10度以下低溫，最低溫出現在苗栗三灣7.1度。

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▲今天清晨各地低溫觀測。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，黃恩鴻指出，未來一周有2波冷空氣，強度皆達到大陸冷氣團，第一波冷空氣從今天深夜影響到周五清晨，溫度逐漸下降，北台灣整日偏濕冷，中南部白天可以看見陽光，高溫回升20度以上，但要留意日夜溫差大。

他表示，最冷時間落在周三深夜到周四清晨，中部以北及宜蘭低溫普遍11至13度，其他地區14、15度，局部空曠地區因輻射冷卻影響溫度更低一點。周五白天冷空氣減弱，有個氣溫回升的短暫空檔。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻說，很快第2波冷空氣從周五晚間影響到下周一清晨，北台灣又進入偏濕冷的天氣型態，整天溫度變化不大，中南部則在白天溫度回升。周末冷空氣強度比周三這波較弱一些，但仍達到冷氣團等級，因此感受寒冷，要做好保暖。

降雨趨勢，黃恩鴻表示，今天白天水氣偏少，基隆北海岸、宜蘭地區有零星降雨，其他晴朗穩定，但今天深夜到明日水氣增多，加上隨著冷空氣南下，風力增強，大台北、宜花開始有局部短暫降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他提到，周四中層水氣影響，中南部雲量較多，桃園以北及東半部都會有局部短暫降雨，西半部山區也可能有零星降雨。配合冷空氣加上溫度相對低，周四清晨3千公尺以上高山出現降雪，甚至北台灣2千公尺高山也會出現零星降雪，或結霜、霧淞現象，前往山區留意安全。

黃恩鴻說，周五水氣略微減少，基隆北海岸、宜花、大台北山區有零星降雨，而中南部未來一周大致晴到多雲，僅周四雲量稍多，但迎風面北部、東半部從今天深夜到周五，降雨機率高，雲量偏多，整日感受濕冷。