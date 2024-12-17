　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

▲▼大谷翔平與妻子田中真美子前往觀看洛杉磯湖人隊比賽。（圖／路透）

▲大谷翔平與妻子田中真美子前往觀看洛杉磯湖人隊比賽。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平今年初閃電結婚，他的妻子田中真美子也在12月迎來28歲生日。根據日媒消息指出，為了慶祝妻子「婚後第一次生日」，大谷豪砸26億日圓（約台幣5.4億元）在夏威夷購入一棟別墅。

根據《NEWSポストセブン》報導，大谷翔平在今年2月宣布結婚，對象是日本前籃球國手田中真美子，而真美子在12月11日迎來28歲生日，這也是她婚後和大谷慶祝的第一個生日。

▲▼大谷翔平的妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中真美子熱愛觀賞風景。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大谷在一年前的生日曾送上一雙訂製鞋作為生日禮物，但當時尚未結婚，也沒有公開交往消息，因此今年為了彌補，兩人除了一起在生日當天去看了同樣以洛杉磯為主場的NBA湖人隊比賽；此外，大谷還豪砸26億日圓在夏威夷買下一棟別墅。

報導指出，大谷今年4月在夏威夷購入這棟別墅，「那是一處能飽覽蔚藍海洋和白色沙灘的開闊景致的地點，一些人對這樣的選擇感到驚訝，認為這不像大谷的風格，但這可能是他為了熱愛絕景的妻子真美子而做出的決定。」

真美子的友人透露，真美子是一名十足的「風景控」，非常喜歡在網路上瀏覽各國美景，手機裡也全是相關照片。

然而，這棟別墅尚未完工，加上大谷在11月才剛完成左肩手術，正在進行復健，並不適合長途旅行，因此兩人還沒有實際前往這棟別墅度假。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／重聚不容易！雙城論壇登場　蔣萬安加強論述「你我負重
柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀
俄羅斯下手滅跡！　北韓兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光
行政院處長傳婚外情女下屬「官職三級跳」　午休關燈獨處
味全龍「22歲游擊手」未列保留名單　IG告別球員身份
蔣萬安收到龔正禮物！獨一無二「8字親筆捲紙畫」　5動物圖藏巧
女歌手「億萬千金身世」起底！　驚人家產卻一夕蒸發
大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

美槍擊案「學生槍手是女生」　射殺教師同學2死疑自戕

德國會表決「總理失信任」　明年2月提前大選

美國現神祕無人機　川普：拜登政府知情卻因故不說明

川普考慮「赦免」涉貪紐約市長　亞當斯仍堅稱無罪：是拜登迫害

習近平恐不出席就職　川普曝書信往來：美中一起可解決所有問題

美威斯康辛州爆校園槍擊！　學生開槍殺2成年人3死

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

羅志祥揭20年前同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了..嚇到：從那一刻封頭！

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

美槍擊案「學生槍手是女生」　射殺教師同學2死疑自戕

德國會表決「總理失信任」　明年2月提前大選

美國現神祕無人機　川普：拜登政府知情卻因故不說明

川普考慮「赦免」涉貪紐約市長　亞當斯仍堅稱無罪：是拜登迫害

習近平恐不出席就職　川普曝書信往來：美中一起可解決所有問題

美威斯康辛州爆校園槍擊！　學生開槍殺2成年人3死

快訊／台積電漲5元至1090　台股開盤上漲92點

Fans17內部藏「驚人鈔票山」照片曝！　小哥哥艾理傻眼：以為都沒賺錢

考試院人事案今表決　民眾黨表態：將對「2位」投不同意票

台新金獲2024道瓊永續指數世界第一　卓越永續成就為臺灣爭光

韓國智慧農業暨物流與流通實務參訪團完成首發　驅動智慧農業新視野　

LIVE／重聚不容易！雙城論壇登場　蔣萬安加強論述「你我負重前行」

大谷效應再擴張！JAL攜手MLB合作 影響力驚人

「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款！搭2.8升渦輪還能越野

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

女搭手扶梯2個月遭「同一人」襲臀3次　色狼下場曝光

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可無償使用

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

敘利亞變天第8天　前總統阿薩德首發聲明

迷昏妻供男性侵！所有被告刑期料超過600年

共軍大規模部署卻未宣布演習　台美遇挑戰

川普偕同孫正義宣布　軟銀承諾投資美國1000億美元

習近平恐不出席就職　川普曝書信往來：美中一起可解決所有問題

更多熱門

相關新聞

柯提斯賭城慶生　一覺醒來發現被洋基交易

柯提斯賭城慶生　一覺醒來發現被洋基交易

效力洋基的左投柯提斯（Nestor Cortes）在不太理想的時機得知被交易。他14日正在拉斯維加斯慶祝30歲生日，一早醒來看到許多未接來電和簡訊，才驚覺自己已被交易到密爾瓦基釀酒人隊。

日職最強終結者將轉戰讀賣巨人

日職最強終結者將轉戰讀賣巨人

饒舌歌手暗批大谷薪資不及索托

饒舌歌手暗批大谷薪資不及索托

拍賣平台公布2024十大驚奇之最

拍賣平台公布2024十大驚奇之最

弗里曼談水原醜聞：全隊都支持大谷

弗里曼談水原醜聞：全隊都支持大谷

關鍵字：

大谷翔平道奇隊大聯盟田中真美子

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

空姐愛上換妻！　辦250人大型色色派對

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面