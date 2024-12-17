大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

▲大谷翔平與妻子田中真美子前往觀看洛杉磯湖人隊比賽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平今年初閃電結婚，他的妻子田中真美子也在12月迎來28歲生日。根據日媒消息指出，為了慶祝妻子「婚後第一次生日」，大谷豪砸26億日圓（約台幣5.4億元）在夏威夷購入一棟別墅。

根據《NEWSポストセブン》報導，大谷翔平在今年2月宣布結婚，對象是日本前籃球國手田中真美子，而真美子在12月11日迎來28歲生日，這也是她婚後和大谷慶祝的第一個生日。

▲田中真美子熱愛觀賞風景。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，大谷在一年前的生日曾送上一雙訂製鞋作為生日禮物，但當時尚未結婚，也沒有公開交往消息，因此今年為了彌補，兩人除了一起在生日當天去看了同樣以洛杉磯為主場的NBA湖人隊比賽；此外，大谷還豪砸26億日圓在夏威夷買下一棟別墅。

報導指出，大谷今年4月在夏威夷購入這棟別墅，「那是一處能飽覽蔚藍海洋和白色沙灘的開闊景致的地點，一些人對這樣的選擇感到驚訝，認為這不像大谷的風格，但這可能是他為了熱愛絕景的妻子真美子而做出的決定。」

真美子的友人透露，真美子是一名十足的「風景控」，非常喜歡在網路上瀏覽各國美景，手機裡也全是相關照片。

然而，這棟別墅尚未完工，加上大谷在11月才剛完成左肩手術，正在進行復健，並不適合長途旅行，因此兩人還沒有實際前往這棟別墅度假。