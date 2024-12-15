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社會 社會焦點 保障人權

恢復土地權不易！花蓮市頒發原保地所有權狀　總計6筆5人取得

▲花蓮市公所舉辦原住民保留地權利回復儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲頒發原保地所有權狀共計有6筆，5人取得。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市公所13日舉辦原住民保留地權利回復儀式，頒發原保地所有權狀等共計有6筆，面積計1.6928公頃土地權狀，這些分別都是從2019年申請辦理至今年取得土地所有權。魏嘉彥恭喜取得土地權狀的5名原住民族人，他表示，公所會持續協助辦理土地權利回復，讓族人祖先留下來的土地能夠代代傳承下去。

花蓮市113年度原住民保留地政策法令意見交流暨權利回復頒發所有權儀式13日上午在市公所三樓簡報室舉辦，魏嘉彥與原行課長姜靜嫻，以及代表蕭民隆、平島·部定都到場向出席的原住民族人致賀。

魏嘉彥表示，原保地權利回復的法定程序相當嚴謹，經過受理、會勘、公告及土地權利審查，再經過縣府召開會議核定，最後送交縣府用印才能辦理登記，因此族人捍衛自己的權益，在取得權狀後更要珍惜祖先遺留下來的土地，不要借予他人使用，也不要私下將土地給他人借貸，甚至轉租或轉讓，一定要將土地留傳世代。感謝土地權利審查委員克盡職責做最詳盡的審查，在法令規定下讓土地合法還給族人。

花蓮市自辦理增劃編原住民保留地開始迄今已陸續協助族人取得所有權利總筆數527筆、總面積計16.816公頃，原住民族人自祖先傳承耕地、居住並符合民國77年以前便開始耕作或居住使用的規定，從地方到中央經與公產管理機關共同努力下，花了數年甚至數十年的歲月才終於取得合法使用土地的權利。

市公所未來仍將持續協助族人辦理土地權利回復無償取得土地所有權，讓族人祖先留下來的土地能夠代代傳承下去。
 

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