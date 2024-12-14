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免費流感疫苗1／1開放全民接種！台大醫示警疫情：重症死亡恐再攀

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續升溫，部分縣市醫療院所已經接獲消息，疾管署規劃擴大公費流感疫苗接種對象，明（2025）年元旦起開放全民施打疫苗用罄為止。感染科權威、台大醫師黃立民指出，10月以來流感疫情已較往年嚴重，死亡數創下10年同期最高，12月中下旬進入流行期，重症死亡人數不會比前一波少，一旦出現病毒轉換改H3N2流行，就會更嚴重。

今年公費流感疫苗從10月1日分兩階段開打，對象包含學齡前幼兒、高中以下學生、50歲以上民眾、高風險慢性病、重大傷病、罕病、還有孕婦、新手爸媽、防疫人員等，疾管署統計，截至12月8日止，公費流感疫苗接種數約552.6萬人次（疫苗使用率約83.9%），低於去年同期（607.3萬人次）。

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台中市診所醫師已接到疾管署通知，明年元旦將公費流感疫苗開放到「全民接種」直到用完為止，中華民國基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然受訪也證實，醫師和衛生局的群組已經有接獲相關訊息。疾管署今日證實此規劃，相關細節將於下周二疫情記者會說明。

根據疾管署的監測，上周流感門急診就診計7.4萬人次，且新增23例流感併發重症，另增9例死亡。本流感季從今年10月以來累積309例流感併發重症病例，另累計61起流感死亡，死亡個案達10年同期最高。疾管署副署長曾淑慧日前分析，疫情將於本月中下旬進入流行期，農曆春節達到疫情高峰。

台大兒童感染科醫師黃立民直言，本流感季第一波重症死亡個案已經相當嚴重，第二波12月中下旬才會開始，預期疫情會再更嚴重，疾管署才會這樣嚴陣以待，開放全民接種。且目前主要流行病毒為Ａ型H1N1，如果後續遭遇病毒型別轉換改流行H3N2，重症死亡不會比第一波少，會是新冠疫情發生以來最嚴重的一年。

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