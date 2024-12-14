下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

▲新竹狼父猥褻2幼女還說「我可以頂，其他人不行」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名狼父阿祥(化名)對有2名未滿7歲的女兒伸魔爪，不僅將手伸進她們衣內撫摸，還抱著她們用下體頂撞，被妻子喝止時，阿祥還狡辯「只是在玩，我可以頂，其他人不行」。案經新竹地院審理，法官認為強制猥褻未成年的法定刑期，對阿祥的犯行而言過重，減刑依他犯2個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，合併處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，男子阿祥從2021年至2023年7月10日止，就在住處將手伸入2名女童衣內撫摸，還抱著2女童隔衣頂撞她們的下體及屁股，猥褻多次得逞。據查，案發期間2名女童僅3到5歲，毫無抗拒能力，除姐姐證述「有跟爸爸說不能摸」，妹妹也用搖頭、點頭的方式作證「不喜歡爸爸行為，有拒絕爸爸」，仍遭阿祥猥褻。

案經新竹地院審理，法官認為，阿祥行為雖不恰當，但和其他訴諸暴力、恐嚇相較，情節較輕微，且根據新竹縣政府處分書判定，阿祥有「兩性界線模糊之情形」，妻子也作證「阿祥覺得這樣的行為沒有很嚴重，只是在玩，自己可以頂，其他人不行」，可見阿祥因對兩性及親子關係的誤解，導致他做出這樣的行為。

法官指出，猥褻未滿14歲女子的法定刑期為3年以上10年以下，對於阿祥情形相較過重，再審酌他已坦承錯誤等情，依刑法59條給予減刑，判處阿祥犯2個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，合併處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。