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越來越冷！今晨最低溫下修至9.6℃　專家：下週有較強冷空氣報到

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晨最低溫新北石碇區測到9.6度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

冷氣團來襲越來越冷，今晨6點43分新北市石碇區測到9.6度，為目前本島平地最低溫地區。氣象專家透露，今明兩天北台偏冷，下週末有較強冷空氣南下，是否會再創低溫有待觀察。

氣象專家吳德榮於洩天機教室發文指出，今(14)日北部、東半部有局部短暫雨，明(15)日、下週一(16日)北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；今明兩天北台偏冷，中南部白天舒適、早晚冷。今晚至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。今日各地區氣溫：北部10至17度、中部12至22度、南部14至25度、東部13至26度。

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▲▼最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)，22日20時模擬圖顯示，強冷空氣南下，850百帕零度(紅)線，在北部海面(左圖)。最新美國模式(GFS)，下週六(21日)20時模擬圖則顯示，850百帕零度(紅)線，已接觸北部陸地(右圖)，其強度較歐洲模擬強，且早了一天。（圖／洩天機教室）

▲22日模擬圖顯示，強冷空氣南下，850百帕零度(紅)線，在北部海面(左圖)。下週六(21日)20時模擬圖則顯示，850百帕零度(紅)線，已接觸北部陸地(右圖)，其強度較歐洲模擬強，且早了一天。（圖／洩天機教室）

下週一、二(17日)冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三(18日)另一股弱冷空氣南下，加入原已漸減弱的冷空氣，使得下週三至五(20日)，北台灣的天氣以偏冷居多。下週末(21、22日)則有較強的冷空氣南下；但其抵達的時間？以及是否會再創低溫？都還不一定！因屬末期模擬，各國模式差異大，且持續調整，應繼續觀察。

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