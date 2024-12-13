房東遇租屋蟑螂怒罵「腦子有問題」　直接斷水電反倒賠1千元

▲房東遇到租屋蟑螂怒罵還提前解約。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓房東把房子租給劉姓男子，劉男付了第一個月的房租後就不再付錢耍賴，房東氣得大罵劉男「腦子有問題」，更直接把房子斷水斷電，劉男也反告房東違約，害他冰箱裡的食物全壞掉，向房東索賠12萬餘元，法官認為劉男違約在先，房東雖然有理由可解除租約，但房東沒有依合約提早1個月通知，所以判房東須賠1000元違約金給劉男。

判決指出，劉姓男子是在2022年5月以每月3000元向陳姓房東租了一間房，雙方約定押金2個月6000元，陳男付了第一個月的租金和一個月的押金就開始耍賴不付錢，房東2個月沒有收到房租，7月24日打電話給劉男，但劉男卻說自己已經匯款付錢，陳姓房東氣得在LINE上大罵劉「腦子是不是有問題」，並說「我晚一點會去找你」，約對方見面講清楚，但劉男還是避不見面。

房東覺得劉男行徑跟「租屋蟑螂」沒兩樣，因此通知劉男，要把房子收回，要求他8月10日前搬離租屋處，否則將斷水斷電、更換門鎖。

劉男事後指控，房東給他的最後期限是8月10日，但早在7月30日就已經把房子斷水斷電，害他被迫去住旅館，還得向公司請假去找房，甚至冰箱裡的食品也壞光光，因此向房東提告求償12萬餘元。

法院審理時，陳姓房東委屈的說自己很衰，把房子租給「租屋蟑螂」惹來一堆麻煩，法官根據雙方的對話和匯款紀錄，認定劉男確實欠繳2個月房租，房東有理由可提早解約，也無需承擔劉男損失的費用，但因雙方合約規定，終止租約需提早1個月通知，房東只提早20天就趕走劉男違約，因此判他應賠1000元，全案可上訴。