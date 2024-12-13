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打詐高雄隊戰果驚人！查緝上千名詐欺成員並查扣近42億元　防詐攔截成效全台領先

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲113年第3次治安會報，市長陳其邁與局長林炎田表揚銀行行員主動關懷提問，成功攔阻新臺幣約1500萬元。（高雄市政府新聞局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台灣網路詐騙案件層出不窮，從假股票、假水晶到假建案等投資詐騙手段越來越高明，誘使民眾抵押房產借款，導致財務損失慘重。為了有效打擊這些犯罪行為，保護市民的財產安全，高雄市政府決心全面出擊，成立「打詐高雄隊」，整合多部門資源，針對不同年齡層和族群，設計更深入淺出的識詐教育，希望提升市民的防騙意識，並號召全民攜手合作，共同對抗詐騙，打造更安全的居住環境。

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲假投資反詐文宣。

根據內政部刑事警察局資料顯示，統計112年打詐成效共偵破詐欺集團1,895件，相較111年增加16%；查扣不法利得39.2億元，相較111年增加77%，113年迄今亦已偵破詐欺集團1146件，查扣不法利得高達68.5億元，顯示若無政府各部門強力執行打炸，詐欺案件數與財損數將會更高。

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲113年3月6日在高雄市前鎮區，刑警大隊偵破鄭姓犯嫌等12人詐騙假投資水房，查扣不動產2間（價值新臺幣4500萬）、手機、點鈔機及電腦等贓證物。

同時，高雄市政府警察局（下稱警察局）分析113年1月至10月期間，前5大高發詐騙被害類型為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款（騙賣家）」、「假交友(投資詐財)」、「色情應召詐財」，針對這些常見的詐騙手法，「打詐高雄隊」特別積極展開各式反詐宣導，並由市府各局處聯手推動多元活動與教育方案，針對不同年齡層及族群量身打造防詐課程。

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲113年第4次治安會報，市長陳其邁與局長林炎田表揚銀行行員主動關懷提問，成功攔阻新臺幣約5100萬元。

受害者被詐騙後造成身心以及財產重大損害，讓詐欺犯罪不只是治安問題，已經提升為國安問題，各地方政府也攜手「警」、「檢」、「金」一起打造安全網，高雄市政府運用整合各方力量，公私協力強化通報機制、關懷阻詐，統計113年至今成功攔阻民眾臨櫃提領匯款計1,699件，較去年同期增加1,380件，攔阻匯出金額新臺幣（以下同）12億1,986萬8,532元，較112年同期增加5億0,594萬7,006元。高雄市政府警察局更與臺灣高雄、橋頭地方檢察署，全國首創異常帳戶預警通報聯繫平臺，由金融機構發現可疑帳戶及金流，即時通報地檢署、警察局刑事警察大隊介入，加速調閱帳戶資料，提前阻斷詐騙集團金流移轉，降低被害人財損，達到「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的目的。

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲113年9月4日在高雄市、臺中市、桃園市，刑警大隊偵破張姓犯嫌等22人假投資詐騙水房，查扣房屋2處、麥拉倫、賓士、BMW汽車4部、證券約200萬元、新臺幣約280萬元、344顆USDT等不法利得約9千萬元。

詐騙集團變換詐騙手法的速度實在太快了，除了宣傳防詐騙之外，最關鍵的方式則是從源頭瓦解詐騙集團，高雄市政府警察局從113年1月至10月共配合內政部警政署辦理3波「全國同步打擊詐欺專案行動」，第1、2波專案均經內政部警政署評核為全國第2名績優單位，第3波專案查扣不法所得總價值為全國第1名單位；共查獲集團性詐欺217件1,262人、拘捕560人、羈押153人、查扣不法所得土地33處、房產21棟、高級進口轎跑車33輛、現金12億5,610萬餘元，累計查扣不法利得總價值逾41億8,568萬餘元，為六都第一。

▲▼高雄市政府警察局,打詐高雄隊,詐騙案件。（圖／高雄市政府警察局提供）

▲113年11月15日本局召開打詐記者會，針對不同族群各面向推動反詐宣導，提升民眾識詐知能。

詐騙犯罪不僅呈現跨國性、隱匿性，手法也愈加複雜，成為全球各國共同面臨的挑戰，高雄市政府深刻了解此問題的嚴峻性，將持續檢視並強化打擊詐騙的策略，推出更加貼合時代需求的政策與行動，讓高雄成為更安全的城市。

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關鍵字：

高雄市政府警察局打詐高雄隊詐騙案件

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