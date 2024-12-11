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台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

▲▼台中少女大腿被BB槍射傷，生父違反保護令現行犯被逮，警方強調現場找不到槍彈。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中少女大腿被BB槍射傷，生父違反保護令現行犯被逮，警方強調現場沒找到槍彈。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中清路一處民宅昨（10）晚8點多傳出父女發生爭吵，隨後傳出槍響，16歲薛姓少女被父親拿BB槍射擊右大腿，事後主動向社工求助，警方獲報到場，發現薛男違反保護令，當場依現行犯逮捕送辦，不過，警方卻宣稱現場沒發現槍彈，真相如何有待釐清，而薛女已被社會局妥善安置。

薛女是單親家庭，今年因為被父親嚴厲管教毆打，因此申請通常保護令獲准，保護令禁止薛父對女兒施暴或騷擾，昨晚不知何故，兩人又起衝突，薛父不僅出手毆打女兒，薛女主動向社工求助，還說自己遭父親拿BB槍射擊大腿。

社工人員得知後立即向警方、消防局報案，消防人員抵達後，發現薛女右大腿確實有擦挫傷，立即送往中國附醫救治，所幸沒有生命危險。

▲▼台中少女大腿被BB槍射傷，生父違反保護令現行犯被逮，警方強調現場找不到槍彈。（圖／民眾提供，下同）

警方到場詢問薛女，得知身上的傷是被薛父徒手毆打，現場也沒發現槍彈，由於薛女持有台中地方法院核發的通常保護令，薛父行為顯已違反保護令，警方立即依現行犯將他逮捕移送偵辦。

附近民眾表示，父女倆2年前才搬來，平常不跟人家打交道，昨天第一次發生這種狀況，不知女孩的腿傷如何造成，薛父今天交保，下午1點多時候情緒不穩定，又在家裡大聲吼叫，讓鄰居不堪其擾。

警方強調，家庭暴力不僅是刑事犯罪，更可能對受害者身心造成深遠影響。根據家庭暴力防治法規定，違反保護令者將依法嚴辦。若民眾或身邊親友遭遇類似情況，請立即撥打110報案或尋求113保護專線協助。

▲▼台中少女大腿被BB槍射傷，生父違反保護令現行犯被逮，警方強調現場找不到槍彈。（圖／民眾提供，下同）

ETtoday新聞網提醒您：
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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