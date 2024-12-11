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快訊／影射東元前董座「小三奪權」挨告　周玉蔻獲判無罪

▲▼東元集團副會長邱純枝（短髮戴眼鏡黑色套裝）告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團副會長邱純枝告名嘴周玉蔻涉嫌加重誹謗，出庭批周空穴來風。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻2021年以《小三奪權》為題，影射時任東元電機董事長邱純枝介入上司黃茂雄家庭，邱怒告周涉嫌加重誹謗、批周的報導內容「空穴來風、莫須有的指控」，周辯稱有消息來源，已合理查證並做平衡報導，台北地院審結，今（11日）判周無罪，可上訴。

周玉蔻因2022年涉嫌加重誹謗前中國小姐張淑娟是1999年「晶華緋聞案」女主角，一審上月（11月）底被北院判刑1年6月並限制出境、出海防逃，周欲搭機出國在桃園機場被攔下，還面臨若就此定讞將須坐牢危機，接著又因2023年涉加重誹謗現任立委黃國昌曾「硬上女學生」等語，日前一審再被北院判刑3月、得易科罰金9萬元，均還可上訴。

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴周玉蔻近期2度因涉犯加重誹謗案被判刑，還因其中1案被限制出境、出海防逃。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於東元集團會長黃茂雄，2020年與兒子黃育仁爭奪東元電機經營權，邱純枝親上火線力挺黃茂雄，黃育仁的外婆、人稱「東元阿嬤」林明穱支持世代交替，護外孫喊話女婿黃茂雄交棒給年輕人，引發外界高度關注討論。

周玉蔻隔年（2021年）4月12日，在她經營的網媒《放言》以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，報導東元集團會長黃茂雄當時與兒子黃育仁爭奪東元經營權內幕。

周玉蔻在報導中描述黃茂雄與邱純枝的關係「令人聯想到（新光金控）吳東進與李紀珠的傳聞」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」、黃茂雄妻子對邱的懷疑「已是不能說的祕密」，「每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭」等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」，周辯稱消息來源為當面採訪黃育仁。檢方起初認定周沒杜撰、處分不起訴，經高檢署發回續查，黃育仁證稱僅向周請教心中懷疑、否認跟周說「邱純枝是黃茂雄的小三」等語。

檢方認為周玉蔻僅依黃育仁臆測，加油添醋做成子虛烏有的報導，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。周出庭曾受訪，批檢方「很明確的就是入人於罪、羅織罪名」，她要透過法院審判捍衛言論自由。

▲▼東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，出庭作證迴避關鍵問題。（圖／記者黃哲民攝）

北院審理期間，黃育仁被傳喚出庭作證，屢以「事隔3年、記不清楚」等語迴避關鍵問題，辯稱拜託時任台中市議員的好友陳世凱牽線、約周見面「請教公司經營的建言」。

經法官追問，黃育仁承認「很有可能」跟周玉蔻提過，他母親懷疑的「壞女人」是指邱純枝，但他認為跟周碰面「聚餐」不是「採訪」，沒正面回答法官，他有無授意周做本件報導。

▲▼東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲現任交通部長陳世凱出庭作證，還原牽線周玉蔻與黃育仁碰面經過。（圖／記者黃哲民攝）

當年牽線周玉蔻與黃育仁見面的陳世凱，現任交通部長，也被傳喚為本案作證，他證稱當年席間主要聽黃敘述故事，他聽完當場評語「小三奪權」，覺得黃描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。

今年（2024年）升任東元集團副會長的邱純枝，出庭批周玉蔻本案說她與黃茂雄有曖昧關係的報導，完全是空穴來風、更是莫須有指控，她1997年起任職東元20多年來，跟黃茂雄只有公務關係、毫無私情，就算一起出差也沒私人旅遊行程，周的報導嚴重毀損她的名譽。

被法官問到有無對黃育仁提告，邱純枝當庭嘆氣說有提告、但不起訴，「結果非常不幸，這也是我對台灣司法制度非常不解的地方，怎麼有人可以在媒體上公然誹謗別人，卻包裝成跟社會公益有關，然後獲得不起訴處分，真的是無言！」

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