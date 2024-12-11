《FRIDAY》週刊成人寫真展強勢登場　小龍女心璇同台「神之胸」都丸紗也華

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日本國民級攝影週刊《FRIDAY》迎來創刊 40 週年，沉浸式寫真特展即將於本週末（12 月 13 日至 15 日）在台北松山文創園區火辣限時開展！現場將展出超過百幅精選寫真作品，並首次公開拍攝戲服，讓粉絲免費入場一睹幕後。活動期間，五位人氣寫真女星接力登場，包括「東洋I級乳神」天木じゅん、「南韓童顏女神」表恩智、「最兇蘿莉」長澤茉里奈等性感代表，首日更有職棒啦啦隊員心璇同台助陣，零距離魅惑粉絲！機會難得絕對不可錯過！

此外，《FRIDAY》還同步推出全球「FRIDAY GRADEMY AWARD」粉絲投票活動，即日起至 12 月 16 日，邀請大家每日為最心儀的寫真女神投票，不僅上述女星全員參與，連台灣的甜心小龍女心璇（シン・シュエン）也在候選名單之中，趕緊上網為你的女神衝刺名次，還有機會抽中日本頒獎典禮入場機會！

極致誘惑現場，性感影像與服裝點燃台北

本次特展收錄了來自 21 位人氣寫真偶像的攝影作品，展現從清純甜美到成熟誘惑的多重魅力，滿足每位觀眾的期待。精心布置的展場宛如誘惑迷宮，百幅精緻影像如同魔法般將人拉入視覺的享受。此外，現場首次公開偶像拍攝時穿著的服裝，包括若隱若現的性感薄紗、挑逗視線的火辣吊帶襪、充滿遐想的酒紅絲質襯裙，甚至令人心跳加速的肉感誘人睡衣。讓冷氣團來襲的冬日台北，被這場視覺盛宴瞬間引爆熱情！

與女神零距離，粉絲必搶的限定迷你座談

活動期間，人氣寫真偶像將親臨展場，每日舉辦三場迷你座談會，與粉絲零距離互動，會中偶像將分享拍攝幕後的趣聞與心得，為寫真文化注入更深層的情感交流，出場名單如下：

● 12月13日（五）：小龍女心璇、「性感蘿莉」小池里奈、「神之胸」都丸紗也華

● 12月14日（六）：「南韓童顏女神」表恩智、都丸紗也華

● 12月15日（日）：「最兇蘿莉」長澤茉里奈、「東洋I級乳神」」天木じゅん

迷你座談會需提前報名，採資格審核制，凡購買台灣 BOOK☆WALKER 上的《FRIDAY》數位寫真相關作品滿2本，經主辦單位審核通過後即可優先入場。每日限定名額，每場僅60位粉絲，搶到就是賺到！詳細活動內容請參考活動通 Acupass。

為女神衝榜，日本頒獎典禮門票等你拿

除了展覽與現場互動活動外，《FRIDAY》還同步推出 40 週年全球粉絲投票活動。即日起至12月16日，粉絲每日可為心儀的偶像投下一票，投票結果將作為明年「FRIDAY GRADEMY AWARD」評選依據，相當於寫真界的攝影奧斯卡獎！現在就上投票活動官網，為你的寫真女神衝刺榜單、贏得「最有價值寫真偶像」的大賞，參加投票的付費訂閱粉絲還有機會贏得到日本頒獎典禮現場為女神助陣的機會！

展覽資訊一覽

● 活動名稱：FRIDAY 40th IMMERSIVE PHOTO EXHIBITION in TAIPEI

● 活動日期：2024年12月13日（五）～12月15日（日）15:00～19:30

● 活動地點：台北市松山文創園區 GRAVITY ＆ GROWTH (台北市信義區光復南路133號2樓E203)

● 參觀方式：寫真展免費入場，迷你座談會需提前報名

● 報名資訊：請至活動官網或活動通 Acupass 查看報名規則

● 本展覽與活動為成人活動，未滿18歲禁止入場與報名，入場請攜帶相關證件供查驗。