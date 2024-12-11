尹錫悅是「內亂罪」首腦！　韓檢方認定：他直接修改戒嚴令

▲尹錫悅在開完國務會議後，隨即在3日討論戒嚴。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，還派軍隊封鎖國會、強闖中選會。如今，警方、檢方、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）同時偵辦尹錫悅內亂罪。檢方透露，未來研擬對尹錫悅套用「內亂首腦」的罪嫌，因為尹錫悅不僅清楚表明戒嚴計畫，更親手修改戒嚴令，過程中還不斷追問部隊所在位置。

韓媒《朝鮮日報》還原尹錫悅發布戒嚴的始末。3日晚間，尹錫悅在開完國務會議後正式宣布戒嚴，當他在會議上表示「我打算宣布戒嚴」以後，立刻遭到經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、國家情報院長趙太庸強烈反對，然他卻依舊以強硬的態度表示，「這是我身為總統所做出的判斷！」

▲尹錫悅與時任國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

尹錫悅情緒激動地離開會議室，並走向簡報室。過程中，總統辦公室秘書室長鄭鎮碩、安保室長申源湜（前國防部長，是金龍顯的上一任）緊追在後、試圖阻擋尹錫悅發布戒嚴。不過，尹錫悅還是表示，「這是我做出的判斷，不要再講了！」

尹錫悅於3日晚間10時27分（台灣時間晚間9時27分）正式宣布戒嚴。當晚10時53分，尹錫悅要求國家情報院第1次長洪壯源率領人力支援防諜司令部，而他也曾向國軍防諜司令官呂寅兄下達指令。

與此同時，尹錫悅曾致電給多名軍方指揮將領，詢問戒嚴軍投入國會、中選會的作戰情況。時任特戰司令官郭種根透露，當時他曾接到尹錫悅的電話，要求「破門（國會）而入」、「拉下國會議員」，而尹錫悅也曾致電呂寅兄和首都防衛司令官李鎮雨，詢問現場狀況。

▲陸軍參謀總長朴安洙10日接受國會質詢，3日當晚他曾擔任戒嚴司令官。（圖／達志影像／newscom）

4日凌晨1時2分，當國會透過議案解除戒嚴令效力後，尹錫悅前往聯合參謀本部的地下防空洞，該處設有戒嚴司令部狀況室，同時作為「拘禁朝野主要政治人物」的場所。之後，尹錫悅還與金龍顯、戒嚴司令官朴安洙召開30分鐘的應對會議，顯然沒有立刻依據國會開議結果宣布解除戒嚴。

隨著軍方相關涉案部隊指揮人員陸續向檢方、國會還原事發經過，更加清楚呈現尹錫悅在戒嚴事態中所扮演的角色。對此，檢方所成立的搜查本部，正在考慮是否對尹錫悅套用「內亂首腦」罪嫌，該罪嫌最重能被判處死刑、無期徒刑。因為，檢方認定尹錫悅不僅參與戒嚴決策過程，甚至還出手修改戒嚴令條文。