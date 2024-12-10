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趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了

趙少康重拾主持棒。（圖／TVBS提供）

▲趙少康重拾主持棒。（圖／TVBS提供）

圖文／CTWANT

TVBS政論節目《少康戰情室》主持人趙少康先前經歷心臟手術、短暫回歸節目後，上個月卻因不小心摔跤，導致肝臟邊角破裂，不得已再度住進醫院。事隔近一個月，趙少康昨（9日）宣告「滿血回歸」，霸氣回歸錄影。

趙少康心臟動刀「插管9小時」　重拾主持棒喊：這次我不會走了

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▲《新聞大白話》主持人錢子（右），獻花慶賀趙少康回歸。（圖／TVBS提供）

為了慶祝趙少康傷癒歸隊，製作單位也特別安排《新聞大白話》主持人錢怡君，送上花束與祝福，錄影一開始，趙少康更以招牌節目開頭，「大家好，我是趙少康，歡迎來到少康戰情室」，與網友打招呼並感性說道：「我回來了，這次我不會走了。」

經歷先前的心臟手術與摔跤住院，各界紛紛傳來希望他多休息的建議，趙少康笑言：「休息很久了，而且每天休息其實也很無聊。」表示自己早就迫不及待能回來主持節目。昨日再回到最熟悉的攝影棚錄影，趙少康也非常興奮，期待能與觀眾聊聊國內外大事，像是最近發生的韓國戒嚴、敘利亞阿塞德政權遭推翻等，希望自己能透過節目好好發表意見，持續透過宏觀角度分析國內外重大議題，與觀眾一同探索事實，聚焦議題背後的核心意義與公共價值。

針對有觀眾提到趙少康談話間，中氣似乎沒有之前這麼足，為此他特別解釋，因為心臟手術經歷了9個小時的插管，聲帶多少有受到影響，聽起來會有點沙啞；不過趙少康也請大家不用擔心，醫生表示過一陣子聲音就會恢復了。在住院這段期間，他也目睹許多人病痛纏身，深刻感受到護理人員的辛苦之處，為了不願打擾醫院秩序，他也婉拒了各界好友到院探訪，展現他體貼、柔情的一面，及對辛苦醫護人員的由衷敬意。

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