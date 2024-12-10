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越南遊「哥們全爽玩」他忍3天破功！極樂行曝光　網見1點喊毛

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友上個月與三位好友赴越南旅遊，起初他們並未安排任何暗黑行程，直到撞見不少當地正妹，才臨時起意展開荒淫之旅，由於四人中只有他一人單身，回台後大家也都裝沒事，照樣跟女友好好相處，讓他不禁好奇，「男生去越南是不是容易出軌？」

男網友在Dcard發文提到，上個月他和大學同學們一起去越南旅遊，總共四個男生，除了他單身外，其餘人都有另一半，「我們安排的絕對沒有暗黑行程，都是吃吃喝喝、看看景點；到了當地，在路上不時看到很頂的越南女性，心裡也是癢癢的，於是開玩笑問朋友們，要不要去日本街玩一下，說可以玩KTV就好，結果朋友們竟然答應了。」

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他接著表示，「到了現場，一整排妹妹挑給我們選，不得不說越南的真的頂，又白又嫩，重點是價格便宜，隨便丟個小費妹妹們就很開心，挽著手貼上來，嗲嗲叫的聲音，相信任何一個男人都擋不住，中間的過程就不多說了，後來便帶出場回飯店。」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO透露，在飯店翻雲覆雨時，他問對方是否可以加小費無套，結果女生毫不猶豫點頭了，整個晚上彷彿進到人間仙境，「每天重複這樣荒誕淫亂的行程，三天下來腰有點疼；重點是，某位朋友一開始還抗拒，不帶小姐回家，但兩天後見三人都換好幾個伴了，終於堅持不住，第四天也帶妹回飯店處理，看他選了個大奶、約20歲的妹子，有混歐美血統，晚上做了大概三次，中途妹還問我要不要加入，加錢就好，我所幸就答應了。」

他不禁感嘆，「看著平常貼心、好男友人設的他，真的很難想像私底下反差這麼大，回台灣後大家都裝沒事，一樣跟女朋友相處得好好的，好像各個都是管理大師，所以是不是真的不能讓男友單獨去越南或泰國這種地方？」

對此，網友們紛紛回應，「交友圈問題」、「在越南嫖還敢無套？你可能要準備去泌尿科掛號了」、「無套真的不怕性病嗎」、「要出軌哪都能出軌」、「哥建議你，最好把越南的故事留在越南」。

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