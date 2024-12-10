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謝宜容涉霸凌遭境管！檢調追勞動部公務員輕生案　今搜索北分署

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容涉霸凌，檢調搜索北分署等處。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

勞動部勞發署北分署一名39歲吳姓公務員疑似受職場霸凌所苦，11月4日在辦公室內輕生，而勞動部調查報告認定，北分署長謝宜容「目的良善」，將吳男離世原因歸咎於工作量過大等因素，引發眾怒。謝宜容也在YouTube上傳道歉影片，被批在撇清責任。新北地檢署分案調查，並將謝宜容列為他字案被告，朝瀆職罪嫌偵辦，11月22日處分限制謝宜容出境出海。據了解，檢調今（10）日搜索北分署等處，進一步釐清案情。

勞發署北分署一名吳姓職員11月3日失聯，次日上午7時，同事在分署辦公室發現他輕生，立即報警並將他送醫，但最終不治。民進黨新北市議員李宇翔指出，接獲大量職場霸凌陳情，矛頭直指謝宜容，指控她咆哮、嘲諷和辱罵下屬，甚至有人陳情後遭到威脅。隨後吳姓職員的同事曝光謝宜容的錄音檔，揭露她要求員工24小時待命、人身攻擊、貶低學歷等霸凌行徑。

▲▼分署長謝宜容辦公室實況。（圖／讀者提供）

▲北分署前署長謝宜容辦公室天花板裝設軌道燈。（圖／讀者提供）

勞動部公開調查結果，確認謝宜容有辱罵、咆哮下屬的行為，並有多名員工因此求助身心科，但無法證明吳姓職員的輕生與謝宜容的行徑有關，甚至表示謝宜容的行為「目的良善」，一票立委都看不下去，也引爆全網怒火。

而謝宜容也公開道歉影片，謝宜容首先對死者表示歉意，稱「我沒有及時發現及給予協助」；接著，她向死者家屬道歉，承認「我沒有保護好你們的孩子」；對於北分署的前同仁，她則坦言自己的溝通互動模式讓他們感到擔心和害怕；對現任同仁，她表示歉意，因為她的事件讓大家在不好的氛圍中工作；最後，她向社會大眾道歉，說「造成大家的困擾跟影響，我非常非常地對不起。」

▲▼勞動部霸凌案。（圖／記者曾筠淇製）

▲勞動部霸凌案時間軸。（圖／記者曾筠淇製）

針對此案，新北地檢署11月21日主動剪報分案，將謝宜容列為他字案被告，全案朝瀆職罪嫌偵辦，另外，新北地檢署11月22日以瀆職罪為由，向移民署、海巡署各機場出國關口、港口安檢所及各海防哨所，發出「重大案件防制出境（海）專刊」，對謝宜容實施境管，開始期間為113年11月22日，結束日期為114年7月21日。

據了解，為進一步釐清案情，檢調今搜索北分署，目前仍在執行中，而檢調除了搜索北分署外還搜索那些地點，共詢問幾人等，仍待了解。

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