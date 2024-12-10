快訊／台美21世紀貿易倡議　首批協定今早正式生效

▲「台美21世紀貿易倡議首批協定」在113年12月10日正式生效。（圖／路透社）



記者葉國吏／綜合報導

行政院經貿辦10日上午表示「台美21世紀貿易倡議首批協定」在113年12月10日正式生效。台美共享自由民主的價值，在全球面臨供應鏈移轉、烏俄戰爭及以巴衝突等對地緣政治有重大挑戰的時刻，本協定之生效展現台美堅若磐石的夥伴關係，在高度變動的全球局勢下，對於台灣鞏固及拓展與重要經貿夥伴的關係，具有策略性指標意義。

雙方在111年6月啟動台美21世紀貿易倡議，112年6月1日簽署首批協定後，在台、美國會都獲得一致的肯定及支持。首批協定在7月經由獲美國兩黨無異議審議通過，具有美國國會行政協定的法律位階，讓台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固。

為確保雙方可確實執行協定，美國國會通過協定的同時制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，依據該項法律，台美應就執行協定的國內對應法規進行嚴謹檢視，歷經一年多的確認及準備，美國貿易代表署在本年8月取得總統授權，並向美國國會確認雙方的法規完備，終於在本日迎來協定生效的重大里程碑。

過去一年來感謝內政部、外交部、財政部、法務部、經濟部、農業部、衛生福利部、環境部、國家發展委員會、金融監督管理委員會、行政院法規會與行政院經貿談判辦公室的通力合作，始能有效完成協定生效的相關準備工作。

台美首批協定涵蓋五大議題，雙方以高標準承諾，奠定台美經貿法制基礎：

貿易便捷化：簡化一般性通關與進出口貿易流程，降低從事貿易的時間與金錢成本，並提供人道救援緊急通關的因應措施，提升供應鏈效率與韌性。

良好法制作業：提高法規訂定透明度及公眾參與，打造高水準的市場法治體制，以帶動更多貿易、資金與技術往來的機會。

反貪腐：共同打擊貪腐，市場機制可免受政府貪腐舞弊威脅而更為公正有效率，增強企業營運的信心。

服務業國內規章：確保規範服務業者的營運法規應為公平合理及透明，便利我國服務業者赴美申請提供服務的行政許可程序。

中小企業：合作提供中小企業更多資源，提升業者進入美國市場的商業機會，也促進少數族群與女性創業家等參與貿易的管道。