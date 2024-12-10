在外用餐發現「1景象」超傻眼！他不解嘆：直接把20元丟了

▲網友分享，近日他在外用餐，在等待餐點時，發現每桌都有沒喝完的飲料。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友分享表示，近日他在外用餐，在等待餐點時，觀察服務員在清理桌面時的情形，他發現清理了4桌下來，每桌都有沒喝完的飲料，總共有9杯，他認為感覺是直接把15至20元給丟了，好奇問「杯內剩很多飲料是種潮流嗎？」

該名網友在PTT八卦版以「飲料喝剩一半是種潮流？」為題發文，表示近日他到某間連鎖餐廳用餐，在等待餐點時，看到服務員在陸續清理桌面，發現清理了4桌，每桌都有半杯紅茶及半杯柳橙汁沒喝完，其中有1桌坐3人杯內還剩4分之一的紅茶，那是第9杯，算是留最少的，想問「杯內剩很多飲料是種潮流嗎？」

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該網友好奇，因為從小就被教育不能浪費食物，所以也習慣將東西吃乾淨，但當天看到眼前景象有點意外，「居然有那麼多的飲料被倒掉，感覺是直接把15至20元給丟了」，因此提問「你們去類似的餐飲店用餐，飲料也會剩那麼多不喝就丟嗎？」

此文一出，有人認為杯內剩飲料算常見，「難怪店家都把飲料越做越小」、「還真的有遇過說自己是故意留一點的」；也有網友直言「大家看不用錢的就裝到滿，貪小便宜個性」、「外面飲食先學著飲料裝半杯，不用看到免錢的就裝到滿」。

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