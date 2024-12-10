想吃霸王餐！男子當場手伸進褲襠「拔毛」栽贓...網驚：是個狠人

▲男子出絕招，當場「拔毛」。（翻自抖音）

圖文／鏡週刊

大陸湖北武漢一名男子，近日到一間餐廳點了一桌菜，宴請好友，但男子又想吃霸王餐，於是當場把手伸進褲襠，用力拔「下體雞毛」，試圖栽贓店家。不過這段畫面被曝光後，引來不少網友討論，就有網友驚呼：「這一招真的很痛！」

據悉這名男子日前到餐廳用餐，並點了一桌菜請朋友，但男子疑似是想吃霸王餐，故意製造店家「環境不衛生」的假象。隨後男子開始拔頭髮，更把手伸進褲襠，拔出下體的毛，然後就把毛髮全部丟進菜裡，有意製造廚師在炒菜過程中、掉毛髮的假象，並試圖要栽贓店家，來達到吃霸王餐的目的。

據《香港01》報導，有知情人士指出，該名男子在店內點一桌菜，大快朵頤之後，卻遲遲不願買單，餐廳人員多次催促，但男子以各種理由拖延。最後男子更直接出絕招，當場拔毛，試圖以菜餚被污染為由拒絕付款。

不過男子的一舉一動，全都被店內的監視器拍下，之後店家出示影像佐證，讓男子啞口無言，只能乖乖付錢。這段影片曝光後，引發網友們討論，就有網友直呼：「拔下體毛很痛耶！是個狠人」、「人家是一毛不拔，他倒直接拔了」、「看了就噁心，希望店家能換餐具。」



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