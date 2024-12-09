治癌秘方？武當山「藥王谷中醫館」疑醫死30人　當地警方拒回應

▲ 藥王谷中醫。（圖／翻攝自新浪財經）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武當山「藥王谷中醫館」近日遭多位病患家屬指控，推薦不合法的「秘方藥」給罹癌患者，並聲稱能治好80%等說詞，來誆騙病患，甚至導致多人在服藥後十多日死亡。一名病患家屬王曉英指出，截至5日，已有30人因此死亡。

據《新浪財經》報導，王曉英表示，包括她哥哥在內，在藥王谷就診過的病患中，去世人數從之前的15人，增至30人，「病患在吃了藥王谷的『秘方藥』後，最短的十多天就死亡了。」她也提供了詳細的病患名單、家庭住址和聯絡方式，以及在藥王谷拿藥的時間，但這份名單尚未得到官方部門的證實。

▲ 多位病患家屬實名指控，藥王谷中醫館醫死人。（圖／翻攝自新浪財經）

王曉英表示，今年4月7日，患上肝癌的哥哥王曉波，在網上刷到吳鵬飛的影片，在已發布200多部的影片裡，吳鵬飛說，自己的中藥，可以讓癌症徹底消失不見，治癒率高達80%以上。

王曉波放棄在大醫院的治療，馬上選擇去吳鵬飛所開的藥王谷中醫館治療，並交了萬元醫藥費後，開始進行秘方藥治療。王曉英說，「哥哥服用秘方藥後，出現身體無力、腹瀉反應，藥王谷中醫館則說是排毒正常現象，但正規醫院檢查發現，出現肝腹水現象，入院治療1個多月後，哥哥就不幸去世了。」

▲▼藥王谷中醫門口刊板。（圖／翻攝自新浪財經）

對於為何會相信吳鵬飛的藥王谷中醫館，王曉英坦言，「外人可能很難想像罹癌病患家屬的心態，對我們來說，是抱著救命稻草的心情去藥王谷的，久病亂投醫，看到吳鵬飛的影片，他以民間中醫的例子，講得頭頭是道，加上他的帳號有百萬名粉絲，就覺得應該很厲害。」

公開資料顯示，藥王谷中醫館於2024年4月19日開業，至5月31日關閉。該醫館在6月因違規用藥遭當地相關政府部門罰款29.6萬元（人民幣，下同），而病患死亡事件則是於9月被多名病患家屬實名舉報。

▲▼藥王谷中醫的秘方藥。（圖／翻攝自新浪財經）

一名家屬李東華表示，所有不同癌症病人開的都是秘方藥和處方藥兩種，「秘方藥都是粉狀，一個月10包的量，一包吃三天；而處方藥寫有附子、麻黃、細辛和其他一些散藥。」

當地衛生局指出，吳鵬飛在藥王谷未從事相關醫療職務，所謂的秘方藥經檢查無任何問題。王曉英等多名家屬直言，該檢查僅檢查秘方藥有無西藥成分，僅此而已，「作為藥王谷發起人的吳鵬飛，和其他醫務人員均未被帶走調查。」

報導指出，對於王曉英稱，死亡人數已來到30人，當地相關部門表示，相關調查資訊不公開，須等官方回應。當地警方則拒絕回答相關問題。