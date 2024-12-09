新婚夜婆婆宣讀4點家規　新娘霸氣秒摘戒：直接離婚

▲一名新婚人妻結婚當晚聽到婆婆列出的4點奇葩家規，馬上提出離婚。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

婆媳關係往往成為婚姻中的隱形殺手。日前，一名大陸新婚人妻分享親身經歷，結婚當晚婆婆突如其來地闖入房間，並向她宣告了一系列的「家規」，讓她感到傻眼，果斷摘下婚戒，堅決表示：「我想要離婚。」

《網易新聞》感情文章博主分享一則婆媳衝突案例。一對新婚夫婦剛結束婚禮返家後，正當沉浸在甜蜜氛圍時，婆婆卻突然推門而入進入新房，向剛入門的媳婦「宣讀家規」。

婆婆細數4點家規表示：「首先家中奉行AA制，別想占我兒子便宜；至於做菜，口味要合我跟我兒子的胃口，別天天吃一樣的；每天都要打電話報平安，讓我知道妳在家裡過得怎麼樣；最後一點，家裡一定要保持乾淨，我可不想我兒子住得髒兮兮的，我會定期來檢查。」

新婚人妻聽完感到錯愕，婆婆的家規簡直把媳婦當成傭人，認為雙方價值觀差異太大，讓她無法接受，她直接表明立場：「這四點，我沒有一點忍得了」，並果斷決定離婚。網友也紛紛認同她快刀斬亂麻直接秒離婚，「逃走是對的」、「現在不走以後會死很慘」、「這種肯定媽寶」。



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