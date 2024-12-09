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年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

12生肖中的兔、龍、蛇、猴、豬，農曆11月可望迎來豐厚財運。（示意圖／Pixabay）

▲5生肖在2024最後一個月可望迎來豐厚財運。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2024來到最後一個月，命理專家雨揚老師分享，時序進入萬物進入休養生息階段， 12生肖中的兔、龍、蛇、猴、豬，財富手到擒來。

財運旺的5生肖：

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生肖兔

靠著優異工作表現帶動財運，收入可期，財運可說蒸蒸日上，此時期建議可重新規畫資產，適度儲蓄，此外，偶爾可以獎勵自己，買些實用小物增添生活質感，若與人合作，則要注意資金分配，避免因財務問題產生誤解。

生肖龍

在財星加持下，近期可減少許多為錢操煩的狀況，財運可說是穩步上升，同時可根據自身需求評估投資標的，可選擇穩健且有長期回報的項目，讓資產穩定增值。另外可尋覓賺外快的機會讓資產穩定增值，荷包滿滿。

生肖蛇

本月因工作表現良好以及貴人加持，財富穩定增長，除了正財興旺，偏財運也不錯，有機會接觸可靠投資項目，或因業績優越而得到豐厚獎金，建議賺了錢後要規畫財務，做好收支管理。

生肖猴

受到財運吉星能量的嘉惠，這個月是快速累積錢財的大好時機，金錢能量可說相當豐沛，生肖猴者只要主動出擊，賺錢機會將會湧現，特別是做好投資功課的人，除了趕緊進場，也可考慮現有投資標的上加碼資金，順利坐擁財富。

生肖豬

這個月不僅會嗅到不少賺錢新商機，也有可能因過往努力而得到滿滿財富，例如因長期定期定額存股而獲得豐厚股息，或者贏得舊客戶主動介紹新合作案，只要主動出擊，想要的財富就能手到擒來。

財富穩定的3生肖：

生肖牛

隨著事業成績亮眼，收入有所提升，可適時布施或做公益，藉此讓金錢能量化為善行，增添福報，就可擁有更多無形財富。另外，做好投資分配好資金，可望獲得穩定被動收入，切記風險控管做好，避免貿然追高。

生肖雞

這個月要遵守量入為出的原則，經濟狀況基本上就不會有太大問題，甚至有機會達成收支平衡，由於受到凶星能量影響，因此儘量避免和人有金錢方面往來，像是合夥或借錢，避免發生金錢糾紛。

生肖狗

這個月要多留意自己的荷包，可能因為想犒賞自己或在特殊日子給家人驚喜，一不小心就超支，只要提前做好財務規畫、儘量避免預期之外娛樂性開支，就能避免荷包見底。

財運不穩的4生肖

生肖鼠

雖然事業上有進展，但因開銷不少加上凶星影響，可能會出現花費遠超出預期的狀態，建議事先規畫收支，控制預算或儲備緊急預備金，以備不時之需。

生肖虎

本月易因意外事件造成金錢損失，像是掉錢或是眼光錯誤，買到華而不實的商品，又可能未注意交通號誌導致被開單，建議要保守理財，除了避免衝動消費還要妥善規畫支出，減少不必要財耗。

生肖馬

受到凶星能量的侵擾，這個月較難積聚錢財，需留意因為住家被小偷光顧或想花錢尋開心，導致荷包大失血，若是有投資習慣或開店做生意的人則要當心近期出現虧損，只要及時止損或設法補救，就能避免財務狀況雪上加霜。

生肖羊

這個月腦波比較弱，可能因為生活壓力大或者抵擋不住紓壓療癒小物魅力，一不小心就將金錢變成自己喜歡的模樣，建議外出時別帶太多現金或信用卡，也可以在逛街前請不會勸敗的親友陪同，才不會不到月底就荷包見底。

CTWANT提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。

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