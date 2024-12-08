　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男抱嬰手滑！女兒「掉出窗戶」墜樓身亡

▲▼嬰兒、孩子、老婦、婦人。（圖／CFP）

▲女嬰掉出窗戶，傷重不治。（示意圖，非當事人／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子酒後與妻子發生爭吵，激動之下不慎手滑，懷中6個月大的女兒掉出窗戶，重摔在地傷重不治。事後，男子被法院以過失致人死亡罪判刑4年。

案件發生在今年6月6日，當天晚間9時40分，一家三口吃完飯回家，女兒在一旁哭鬧，妻子抱怨丈夫都不哄女兒，兩人發生爭吵；期間，酒醉的丈夫抱著女兒，站在客廳的窗戶旁邊，一邊搖晃女兒，一邊吵架。

疑似因為酒醉情緒激動，丈夫轉身時幅度過大，女兒從他的手中滑出窗外，從6樓掉了下去；兩人馬上趕到樓下尋找女兒，發現女兒已經昏迷，立刻駕車前往醫院，但女兒受傷過重，搶救無效身亡。

檢方以故意傷害罪向法院提起公訴，認為丈夫故意傷害他人身體，致人死亡，應以故意傷害罪追究刑責，建議判刑10年。

不過，丈夫堅持自己不是故意將孩子扔出窗外，而是失手導致的，且事後有積極施救；同時，妻子也幫忙說話，稱丈夫對女兒比對她都好，也比較捨得，都是用好奶粉，買東西也是買好的。

法官採信了丈夫的說法，認為他平常很疼愛女兒，沒有傷害女兒的犯罪動機，就算跟妻子因為帶孩子的問題吵架，也不至於洩憤在女兒身上。最終，丈夫被以過失致人死亡罪，判處有期徒刑4年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留或罰鍰
女做電波拉皮猝死！　美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎
JYP新女團17歲成員宣布退團！　怒控遭虐待
獨／林靖恩遭直擊　在超商向店員討食物
王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」
女打電波醫美麻醉身亡！相驗2hrs　遺體冰存待解剖
吳宗憲砸3000萬開餐廳！　引進廚師來台：已在交流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男抱嬰手滑！女兒「掉出窗戶」墜樓身亡

奇蹟！癱瘓患者舉杯喝水　陸第3例腦機接口植入手術成功

中國「春節」申遺成功　擁44項非遺世界總數第一

神奇！一頭金髮變黑髮　美國男赴武當山習武14年產生巨變

韓歆毅明年接任螞蟻集團CEO　井賢棟未來專注於董事長工作

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死：2嫌犯毫無悔過

陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

陸男抱嬰手滑！女兒「掉出窗戶」墜樓身亡

奇蹟！癱瘓患者舉杯喝水　陸第3例腦機接口植入手術成功

中國「春節」申遺成功　擁44項非遺世界總數第一

神奇！一頭金髮變黑髮　美國男赴武當山習武14年產生巨變

韓歆毅明年接任螞蟻集團CEO　井賢棟未來專注於董事長工作

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死：2嫌犯毫無悔過

陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

方便清理！為何很多人「地板材質不選磁磚？」　網曝3原因搖頭

喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展

香港商巴拿馬籍油輪擱淺在台中港外　能度過今晚滿潮就安全了

專訪／高宇蓁拍裸露親密戲「男友探班目睹全程」　遭凌虐哭不停！

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」

你是I人還E人？心理師曝瘋做「性格測驗」背後隱憂

阿塞德家族50年統治告終　敘反抗軍閃電攻下大馬士革

「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留3天或罰1萬2千元

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

大陸熱門新聞

淚！1歲童罹心臟病　在媽媽懷裡「看完煙火」離世

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

陸新手媽懷9胞胎怒控醫院失職　

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

薄瓜瓜公開母家書：不知恥而奮憤，羞恥感

美國男習武14年「金髮變黑髮」

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

陸委會：配合中共對台統戰滲透逾越法律

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

即／台中城市馬拉松「攤販總召」搶救無效亡

耗資20億！全台最大燒肉「園區」開幕　預約已排到明年2月

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面