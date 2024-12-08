陸男抱嬰手滑！女兒「掉出窗戶」墜樓身亡

▲女嬰掉出窗戶，傷重不治。（示意圖，非當事人／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子酒後與妻子發生爭吵，激動之下不慎手滑，懷中6個月大的女兒掉出窗戶，重摔在地傷重不治。事後，男子被法院以過失致人死亡罪判刑4年。

案件發生在今年6月6日，當天晚間9時40分，一家三口吃完飯回家，女兒在一旁哭鬧，妻子抱怨丈夫都不哄女兒，兩人發生爭吵；期間，酒醉的丈夫抱著女兒，站在客廳的窗戶旁邊，一邊搖晃女兒，一邊吵架。

疑似因為酒醉情緒激動，丈夫轉身時幅度過大，女兒從他的手中滑出窗外，從6樓掉了下去；兩人馬上趕到樓下尋找女兒，發現女兒已經昏迷，立刻駕車前往醫院，但女兒受傷過重，搶救無效身亡。

檢方以故意傷害罪向法院提起公訴，認為丈夫故意傷害他人身體，致人死亡，應以故意傷害罪追究刑責，建議判刑10年。

不過，丈夫堅持自己不是故意將孩子扔出窗外，而是失手導致的，且事後有積極施救；同時，妻子也幫忙說話，稱丈夫對女兒比對她都好，也比較捨得，都是用好奶粉，買東西也是買好的。

法官採信了丈夫的說法，認為他平常很疼愛女兒，沒有傷害女兒的犯罪動機，就算跟妻子因為帶孩子的問題吵架，也不至於洩憤在女兒身上。最終，丈夫被以過失致人死亡罪，判處有期徒刑4年。