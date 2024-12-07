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中山美穗浴室猝逝　沈政男曝「日本特有的意外死亡」：9成是這群人

▲▼中山美穗24年前「圍欄之吻」轟動！　金城武曾心動：最失敗是沒追到她。（圖／翻攝自推特、中山美穗IG）

▲中山美穗1995年參演的《情書》轟動全亞洲。（圖／翻攝自中山美穗IG）

記者施怡妏／綜合報導

深受歌迷、影迷喜愛的日本女演員兼歌手中山美穗昨（6日）突然傳出死訊，享年54歲，令許多日本網友感到震驚與悲傷；調查人員指出，她身上並無外傷，推測可能是因入浴前後溫差太大，導致「熱休克」猝逝。對此，精神科醫師沈政男表示，這是日本特有的意外死亡，9成以上是老人家，但中年人也佔1成。

沈政男在臉書發文，中山美穗疑似洗澡的時候意外死亡，「這是日本特有的意外死亡」，這類意外在日本並不罕見，每年有一、兩萬人因泡澡而喪命，雖然9成以上是老年人，但中年人也佔了1成

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沈政男進一步指出，日本人習慣在浴缸裡積滿熱水，尤其在寒冷的天氣裡，從外頭進來全身浸泡在熱水中，感覺非常舒適。但根據生理學，「這時身體血管會擴張」，如果太嚴重血壓會下降，造成所謂熱休克，或者因為頭昏眼花，溜進浴缸底而溺死

沈政男感嘆，中山美穗的過世，讓粉絲震驚又哀痛，身邊的幾位同事，也不約而同提起此事，他回想起，號稱台灣機車四大「擋泥板」女神，中山美穗、中森明菜、松田聖子、藥師丸博子，「還記得嗎？當時機車後輪都會貼上這樣一塊美女招牌，那是充滿生命力、慾望四射的80年代啊，我們美好的成長時空，又墜落一顆星星了。」

據日媒《FNN》報導，中山美穗6日中午過後，被發現倒臥在自宅浴室身亡，工作人員因找不到人，前往她家中發現門被鎖住，破門後發現她在浴缸中呈現坐姿，身體微微前傾猝逝，浴缸放了滿滿的水，且還是熱的。根據中山美穗遺體的狀況，警方推測她可能進入浴室時，遭遇急遽的溫度差導致「熱休克」，或者在浴缸中可能因其他原因溺水。

貼文獲沈政男授權轉載。

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