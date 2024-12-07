7大速食店「雙12優惠」懶人包！達美樂送披薩、肯德基買1送1

▲7大速食店雙12優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

迎戰雙12！《ETtoday新聞雲》幫整理7大速食店「雙12限定」優惠，包括肯德基、必勝客皆網羅一系列超值好康，達美樂免費送起司火山披薩，拿坡里則推買炸雞桶送比薩，小確幸一次看。

★肯德基

肯德基即日起至12月16日於官網推出多款超值優惠，有「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯（小）」及「冰心蛋撻風味冰淇淋」皆可享買1送1；加碼買2盒原味蛋撻禮盒就送8塊上校雞塊；預定快取、外送則可享「鱈魚圈圈買1送1」、「雙色轉轉QQ球買1送1」

還有超殺單人、雙人超值優惠組合餐，包括「咔啦脆雞x1+原味蛋撻x1+百事可樂x1特價99元」、「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶x1特價109元」、「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶x1特價111元」、「咔啦脆雞x5+4塊上校雞塊+原味蛋撻x2+冰檸檬紅茶x2特價299元」；至12月31日前PK雙饗卡APP也網羅限定優惠如下：

●不限量買1送1優惠

1. 8塊上校雞塊買1送1（12月23日至12月25日不適用）

●周周瘋搶12元起限量優惠（12月每周五+12月12日限定）

1. 肯德基原味蛋撻12元

2. 肯德基讚堡餐122元（內含咔啦雞腿堡1個+黃金超蝦塊+百事可樂）

3. 肯德基派對餐2套1212元（每套內含咔啦脆雞8塊+原味蛋撻禮盒2盒+中份香酥脆薯2份+1.25L百事可樂1瓶）

●隨饗券最低34折起優惠

1. 肯德基超級buy餐3套369元（每套內含咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+中杯無糖綠茶1杯）

2. 肯德基年終盛典餐2套500元（每套內含青花椒香麻咔啦雞腿堡1個+咔啦雞腿堡1個+小份香酥脆薯2份+小杯百事可樂2杯）

3. 肯德基雞讚狂歡餐4套1224元（每套內含咔啦脆雞2塊+4塊上校雞塊1份+原味蛋撻禮盒1盒+小杯無糖綠茶2杯）

▲拿坡里買7塊炸雞桶送小披薩1個。

★拿坡里

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」即日起至12月19日推「買1送1」活動，期間無論外帶或內用皆可享「買7塊炸雞桶送小披薩1個」，特價406元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。

▲三商炸雞炸雞桶下殺57折。

★三商炸雞

全台13家「三商炸雞」即日起至12月19日可享「6塊炸雞桶」+「香酥雞柳桶」組合成的「Team炸雞」，原價689元，特價只要399元，限時下殺57折。

▲21風味館推2款烤雞買1送1。

★21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至12月23日連3周於全門市祭出「2款烤雞買1送1」優惠，包括「買21香草烤半雞送香草烤雞腿1隻」，特價249元，以及「買21香草烤雞腿送香脆炸雞」，特價125元，提醒外送平台、21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

▲漢堡王推2大漢堡下殺7折優惠 。（示意圖／記者蕭筠攝）

★漢堡王

漢堡王即日起至12月13日祭出「2大優惠」，包括「國王大雞堡特價99元」、「國王大雞堡超值組（國王大雞堡+雙層小華堡）特價169元」，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

▲達美樂12月12日當天於三重三信門市免費送「起司火山披薩」全系列強勢回歸。

★達美樂

達美樂「三重三信門市」將於12月12日免費送「100份起司火山披薩」，當日排隊的消費者還可額外參加抽獎活動，有機會獲得「火山披薩」系列神秘限定新品，預計抽出5位幸運兒，活動詳情以達美樂臉書粉專為主。

▲必勝客狂熱大比薩限時下殺34折。

★必勝客

必勝客即日起至12月16日於官網祭出一系列優惠，包括「起司狂熱大比薩下殺34折」，特價只要222元；「酥皮玉米濃湯買1送1」特價79元；以及「Pasta Hut義大利麵飯系列單點特價99元起」、「個人比薩豪爽餐179元起」、「雙人激省餐333元」、「私廚饗宴超值餐599元」及「Hot經典超值甜蜜餐1212元起」等好康；至12月31日前PK雙饗卡APP加碼推出限定優惠如下：

●不限量買1送1優惠

1. 蜂蜜麻糬酥／川味香烤皮蛋豬血／酥炸魷魚鬚買1送1

●周周瘋搶12元起限量優惠（12月每周五+12月12日限定）

1. 必勝客單片起司咔滋餅12元（超級總匯／明太子2選1)

2. 必勝客個人餐122元（內含6吋鬆厚比薩1個+厚燒醬烤BBQ+飛想檸檬紅茶300ml）

3. 必勝客歡樂餐2套1212元（每套內含690元以下13吋比薩2個+黃金雞柳條8個+副食2選1+1.25L百事可樂1瓶）

●隨饗券最低34折起優惠

1. 必勝客享樂餐3套279元（每套內含6吋個人比薩1個+飲料3選1）

2. 必勝客雙人餐2套658元（每套內含460元以下9吋鬆厚比薩2個+ 1.25L百事可樂1瓶）

3. 必勝客多人餐2套1518元（每套內含690元以下13吋比薩1個+420元9吋鬆厚比薩2個+副食2選1+單片起司咔滋餅2選1+1.25L飲料2選1）