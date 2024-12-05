以前覺得貴！他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人爆共鳴：50嵐也是

▲也有網友認為，物價上漲後，鼎泰豐相對便宜了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人感嘆，外食隨便點餐都要200至300元！而一名網友點名王品集團、星巴克與涮乃葉，認為以前覺得貴，現在反而便宜了！文章曝光後，大票人點頭回應，「幫補充一個50嵐，以前都覺得1杯50元好貴，現在網紅開飲料店賺錢，隨便中杯就開個70-80元」、「真的～ 反而大品牌品質有保障也不會太貴！」

一名網友在Threads點出3家餐飲店，包括王品集團、星巴克及涮乃葉，他直呼以前都認為這些店價格好貴，如今物價上漲，反而似乎相對平價，好奇大家是否也有同感？

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底下網友熱議，「涮乃葉很平價，但王品牛排一客2000元，不平價阿」、「小時候覺得茶湯會好貴，現在覺得一頓飯500-600元很正常」、「現在一個雞腿便當140元了，鬍鬚張一個雞肉便當85元」、「真的～ 反而大品牌品質有保障也不會太貴」、「便當都要100元了，餐廳套餐只要200、300元」、「我上次去逛街，想說不要吃大戶屋吃地下美食街省一點...後來真的就省一點，突然發現大戶屋很划算，兩大一小大戶屋800元，吃美食街650元」、「王品、涮乃葉同意，星巴克還是覺得超貴」、「大家童年都覺得金莎超貴的吧」、「萬物皆漲，我只能開始自己煮了」。

還有網友直呼，「幫補充一個50嵐，以前都覺得1杯50元好貴，現在網紅開飲料店賺錢，隨便中杯就開個70-80元」、「超商便當以前覺得夭壽貴，現在要省錢都吃超商」、「幫補充～鼎泰豐、麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、春水堂、月見山（沙威瑪）、繼光香香雞 」、「瓦城現在覺得爆便宜」、「我覺得鼎泰豐變平價」。