瓊瑤生前積極推廣安樂死　衛福部：社會仍缺乏共識

▲知名作家瓊瑤驚傳在淡水家中過世。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

知名作家瓊瑤4日傳出在淡水住家輕生，享壽86歲，她的個人臉書稍早公開最後發言請外界不要為她難過，她已經「翩然」的去了。瓊瑤生前曾經支持立法「安樂死」，最後發言中也提到期盼未來人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」。衛福部醫事司今表示，積極安樂死相當是「協助自殺」，目前國內完全無共識，不會做相關推動。

瓊瑤離世後，最後文章由秘書代為貼出，內容提到「死亡是每個人必經之路，也是最後一件大事。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事作主」。

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瓊瑤曾經為了是否讓丈夫平鑫濤接受插鼻胃管治療，與平鑫濤前妻子女槓上，最後雖然妥協，但仍相當自責自己「背叛」丈夫的意願。她離世前的文字則提到，人老後要經歷衰弱、退化、生病、治療等時間，「萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的死亡」。

瓊瑤貼文指出，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』！」

醫事司副司長劉玉菁受訪表示，積極安樂死相當於協助自殺，必須要有社會共識才可能往下做，目前國內社會對這件事完全沒有共識，反對的人相當多，且牽涉到醫學倫理、哲學、宗教觀等。國內現階段對於尊嚴善終，仍然以安寧緩和療護、病人自主等面向去執行。

根據病人自主法相關規範，讓民眾在健康時提前進行「預立醫療決定」，若未來遭逢末期疾病、不可逆昏迷，發生無法表達意願的情況，他們的醫療需求和願望能夠被尊重和執行。

衛福部統計，預立安寧緩和意願者累計達102萬人，其中今年簽署有8萬0319人；至於預立醫療決定累計9萬1819人，其中2萬3654人是今年簽署。

衛福部前部長薛瑞元回應安樂死議題曾經表示，醫師開立藥物讓患者離開人間，做為「執行者」恐違背醫師倫理，衛福部作為官方機關，負責管理相關醫事人員，不適合推動安樂死。

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