台南Josh超靈！母單男「被祝交不到女友」秒脫單　本尊7字強大回應

▲反指標國師台南Josh。（圖／《豈有此呂》）



網搜小組／劉維榛報導

每當網紅「台南Josh」支持某一球隊，那一隊就會輸球，因此被網友認證是反指標「國師」。如今他的「神祕力量」從棒球擴及到幫網友交女友，果真今年讓對方完成「母單脫單」，Josh本尊幽默7字回應，引來萬名網友狂許願，「請國師祝我單身一輩子，跪謝國師！」

一名網友在Threads貼出一則訊息，開頭就稱「Josh真的好扯」，原來是朋友今年在球場遇到Josh本尊，主動要求祝他「今年都交不到女友」，結果這位朋友最近母胎脫單，認證比求月老還有效。

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原PO直接標記Josh帳號，笑稱「還跑什麼月老廟求紅線，找@tainanjosh比較有用，國師身兼月老，太神啦！」

底下引來2.1萬人笑虧，「中華隊都世界冠軍了，這個對法師來說太小蛋糕了」、「我記得U18有個球員也是去年請國師嗨他選不上國手，結果今年不但選進還拿冠軍」、「請Josh祝我窮到脫褲子」、「我有時候真的覺得Josh的反指標...邪門到一個恐怖的地步」、「活體月老，太棒了，開業肯定生意興隆」。

而Josh本尊也現身，並幽默7字回應「我業務包山包海」。下方引來大票網友狂許願，「拜托Josh祝我們店生意不興隆，我會提供Josh終身會員免服務費」、「需要Josh祝福我交不到男友、賺不到大錢」、「請國師祝我單身一輩子，跪謝國師」、「可以祝我上不了國立大學嗎」。