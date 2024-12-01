超哥疑開新店被抓包！　賣麻辣串串2線索露餡遭網虧爆

記者張靖榕／綜合報導

網紅超哥（超派人生）疑似又開新店！他日前在YouTube頻道介紹「壹直串麻辣鴛鴦」，是通化街一間專賣麻辣火鍋加串串的餐廳，雖強調是微風女神若穎開的店，但眼尖和極敏銳的網友卻揪出2線索，直言應該就是超哥自己開的店。

▲超哥被網友抓包開新店卻要拿微風女神若穎當人頭。（圖／翻攝YouTube超派人生Superpie）



[廣告]請繼續往下閱讀...

超哥經營的「超派炸雞」、「超甲組」日式料理因為爭議等問題紛紛收攤，現在被網友認為可能開了新餐廳，但所幸不拿自己打廣告了。

超哥經紀人先前就曾透露，超哥將有新的事業，因應通化商圈營業時間，「通化店將改做麻辣串串」，而「壹直串麻辣鴛鴦」賣的就是麻辣串串。另一關鍵線索就是「超甲組」通化店，原址位於通化街8號，在超哥嘴裡「微風女神若穎心開的店」，也在通化街8號。

影片中，超哥盛讚這間店賣的是奢華版麻辣串串，湯頭甚至還相當溫順，湯可以很好入口，喝了不會上火，超適合在冬天吃等。

網友也「熱情」留言，「超派快閃店 各位且看且珍惜 都是限量版本」、「就本人開的幹嘛不說，地址一查就知道了」、「笑死，看就知道是超倒體開的店」、「請問這能吃嗎，怕被打」、「自己開的掛名給別人，一直插話一直介紹，超哥也太聰明」、「這裝潢風格根本超甲組一看就知道好嗎」。