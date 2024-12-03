南韓單人家庭數量增　消費縮減成經濟復甦障礙

▲南韓高居住成本對消費造成一定衝擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／編譯

根據南韓《聯合新聞》報導指出，韓國單人家庭數量近年大幅增加，但因高居住成本及就業困難，削減消費開支，成為整體消費復甦的阻力。根據韓國銀行（央行）3日發布的《近期單人家庭增長的經濟影響評估》報告，從2019年至2023年間按家庭人數劃分的平均消費傾向（消費支出／可支配所得）變化來看，單人家庭的下降幅度最大，達5.8%（從0.78降至0.74）。

高居住成本壓縮消費空間

報告指出，單人家庭消費傾向下降的主因在於疫情期間居住成本顯著上升。2023年，單人家庭的居住相關支出（如租金、水電費）占總支出的比例超過20%。其中，隨著疫情後租金水平持續走高，尤以青年單人家庭的消費受壓縮最為明顯。

老年單人家庭消費疲弱

老年單人家庭則因疫情期間臨時及日薪工作大幅減少，造成長期的「傷痕效應」，使其消費開支顯著縮減。此外，疫情後生活物價快速上漲，以及單人家庭缺乏其他成員分擔經濟衝擊的結構性特徵，也是導致消費傾向疲弱的重要因素。

單人家庭成經濟關鍵

截至2023年，單人家庭已占韓國家庭總數的三分之一，其消費支出占全國總消費的約20%。韓國央行認為，單人家庭的消費疲弱對全國消費復甦構成結構性限制，需引起高度重視。

央行建議，從內需基礎的角度觀察，穩定單人家庭的居住、收入及就業狀況至關重要，且應根據年齡層制定針對性政策。對青年單人家庭而言，降低居住成本的措施刻不容緩；對老年單人家庭，則應優先解決其就業及收入困境，推動貧困救助政策的落實。