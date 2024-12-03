快訊／賴清德宣布「優惠貸幫馬紹爾買新飛機」　馬國官員熱烈掌聲

▲總統賴清德於馬紹爾國會發表演說。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德於台北時間3日降落友邦馬紹爾群島，第一個行程就前往馬紹爾群島國會，並發表國會演說。他在演說中宣布，提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務；在他語畢後，現場馬國議員、官員予以熱烈的掌聲。

賴清德在演說中表示，他感謝馬紹爾群島政府，對中華民國台灣的重視和支持。今年1月，當選總統後不久，就與海妮總統通話，而海妮總統也在5月，率團參加他和蕭美琴副總統的就職典禮。

賴清德說，在今年7月，也和瓦西議長，以及亞丁主席、海尼主席、羅亞克參議員等訪團成員會面，再次見證了，兩國堅實的合作夥伴關係。

賴清德說，今天來到馬紹爾群島，更深深感受到，兩國共享著廣闊的太平洋、豐富的南島文化，更共同懷抱自由民主的價值，並且在各領域密切交流，創造豐富的合作成果。

賴清德分享一句台灣俗諺「吃飯皇帝大」。他說，這是形容沒有比吃飯更重要的事情，這也是我從政以來的核心價值，要讓人民溫飽，安居樂業。

賴清德說，多年來，台灣的技術團在馬紹爾群島，協助開設園藝、畜牧等訓練課程，並且推動營養計畫及食農教育。明年，我們也將協助建置豬隻屠宰場，進一步提升馬紹爾的糧食安全。

賴清德表示，這些計畫都是台灣誠心誠意跟馬紹爾群島各界共同落實對人民的照顧。在這一次訪問，兩國將共同見證，馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」落成啟用，這個中心將成為智慧醫療的示範點。

賴清德說，未來馬紹爾群島政府大樓興建完成後，更將成為久羅市中心的新地標。這些建設，都是兩國情誼的象徵，促進交流，也讓人民獲得更好的照顧和服務。

此外，賴清德也指出，台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，深刻體會航運連結的重要性，也瞭解到馬紹爾航空面臨飛機老舊的問題。因此他當場宣布，在海妮總統、康仁德外長，以及瓦西議長的積極推動下，「台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務，照顧民眾」。在他語畢後，現場馬國國會議員與官員予以熱烈的掌聲。

▼總統賴清德抵達馬紹爾群島，第一個行程則到馬國國會。（圖／記者陶本和攝）



賴清德強調，台灣和馬紹爾群島相互扶持，也共同面對挑戰。他非常敬佩馬紹爾群島，在氣候變遷這個重大議題，扮演積極的角色。他說，去年，兩國完成簽署，「台馬氣候變遷調適應變基金」，在他上任後，在總統府也成立了「國家氣候變遷對策委員會」，期盼台灣和馬紹爾群島，能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰。

賴清德也分享台灣的另外一句俗諺「出外靠朋友」。他說，長期以來，馬紹爾群島國會和政府，都大力支持台灣的國際參與。他代表台灣人民，誠摯感謝各位好朋友的支持，也特別感謝海妮總統，在今年的「太平洋島國論壇」、聯合國大會、 以及COP29，都親自為台灣發聲。

接著，賴清德也恭賀馬紹爾群島，再次獲選為聯合國「人權理事會」成員。他相信，隨著台灣和馬紹爾群島持續深化合作，不僅僅是人權領域，對於聯合國體系各項議題，兩國一定都能夠做出更多貢獻。

最後，賴清德引用馬紹爾群島國璽上的格言「Jepilpilin ke Ejukaan」（意為「齊心努力共創成就」）。他說，期待台灣和馬紹爾群島，一起在美麗的太平洋上，發揮海洋子民的精神，齊心努力，共創國家的永續未來。