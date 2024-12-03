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一旦鎖定敵機插翅難逃！　殲-20發射霹靂-10近距照公開

▲▼殲-20發射霹靂-10（PL-10）近距格鬥空空導彈。（圖／翻攝自「人民空軍」官方微信公眾號）

▲殲-20發射霹靂-10近距格鬥空空導彈。（圖／翻攝自「人民空軍」官方微信公眾號）

軍武中心／綜合報導

中國最強戰機殲-20發射自製近距格鬥「王牌武器」霹靂-10（PL-10）空空導彈，解放軍「人民空軍」官方微信公眾號近日公開實彈發射清晰照。據了解，殲-20側彈艙採用旋轉式導軌掛架，這個全球獨步的設計讓其在進入近距格鬥前夕就可把導彈向外推出，處於通電狀態的霹靂-10能快速鎖定空中目標進行獵殺。

霹靂-10是中國自製的短程紅外線導引空對空飛彈，由中國航空工業集團空空飛彈設計研究院負責設計研製，長3公尺、射程達20公里，其具備極佳的超機動格鬥能力，有著大形的中部矩形彈翼，採用尾翼實現氣動配平，配備矢量推力火箭發動機。同時全向光電制導頭能確保霹靂-10攻擊側方目標，實現全向攻擊能力。

殲-20的兩側進氣口後方的兩個小型側彈艙可分別容納一枚霹靂-10，值得注意的是，這個側彈艙採用全球獨步的旋轉式導軌掛架，在殲-20進入近距格鬥前夕，可以提前通過旋轉機構將霹靂-10的導軌掛架向外推出，讓導彈處於待發射狀態，然後重新將側彈艙門關閉。

大陸知名軍事自媒體「國平視野」撰文指出，「這種堪稱精妙的設計，是全球五代戰鬥機中最優的，讓處於通電狀態隨時能發射的霹靂-10的導引頭視野不會被遮蔽，它能很快就鎖定空中的目標，滿足發射性能後就可發射。」

▼ 殲-20秀出側彈艙掛架。（圖／CFP）

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

此外，霹靂-10還有著「越肩發射」的獨門絕活，當載機與目標對頭擦肩而過，或者目標以激烈機動逃離載機的前半球視野，這款第四代近程空空飛彈可在此之前以大離軸角鎖定目標並發射，發射後馬上進行180度甚至更大角度轉向追擊目標，可反向反擊追尾敵機。

目前霹靂-10裝備中國空軍殲-10C、殲-16、殲-20這三架被陸媒譽為「空中三劍客」的高性能的先進戰鬥機，紅外制導的格鬥彈具超強機動性和抗干擾力，能精準區分空中真軍機和假目標誘餌。值得注意的是，霹靂-10極限過載超過60G，也就是說，一旦被鎖定，敵機飛行員技術再高、敵機機動性再厲害也插翅難逃。

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