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【廣編】實踐企業社會責任　中華郵政推動公平待客文化

實踐企業社會責任 中華郵政推動公平待客文化（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政公司持續精進，打造全方位友善溫馨金融環境。

【廣編特輯】

圖、文／中華郵政提供

中華郵政公司為關懷客戶需求、體現待客如己之精神，並持續精進及落實公平待客具體作為，11月12日由董事長王國材率領副總經理楊素珠、協理簡詠涵及多位一級主管，親臨臺南郵局視察金融友善各項軟硬體設施及服務，並透過與客戶實質互動瞭解需求，以優化公平待客服務流程，營造金融友善服務環境。

王國材表示，郵政公司為積極實踐公平待客理念，藉由第一線實地訪查，由上而下展現誠信經營文化，並從客戶的角度出發，提供高齡長者、身心障礙者、新住民及原住民等多項友善服務，落實以客為尊之經營理念，未來將持續提供多元友善數位服務，精進公平待客具體作為，朝提升服務品質及顧客滿意度目標邁進，實踐以人為本之企業核心價值。

全臺各地郵局是顧客體驗服務的重要場域，中華郵政公司持續精進「高齡友善服務」硬體設備，提供字體放大版商品DM、友善閱讀操作手冊、服務鈴、老花眼鏡、血壓器、無障礙廁所、溫馨候車椅、窗口雙向對講擴音機、低平檯的書寫專區、代叫愛心計程車及友善服務窗口等，並於中華郵政全球資訊網建置完善的「高齡友善專區」，打造全方位友善溫馨金融環境。

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